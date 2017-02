Genk laat kans op Play-off 1-stek liggen op Freethiel

RC Genk is er vanavond niet in geslaagd de inhaalwedstrijd op het veld van Waasland-Beveren te winnen. Voor de rust hadden de Waaslanders zelfs de beste kansen, na de pauze verdiende een sterker Genk dan weer een doelpunt. Al bij al dus een billijk gelijkspel, maar met dat éne puntje schieten noch de thuisploeg, noch de bezoekers veel op. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

De competitiewedstrijd tussen Waasland-Beveren en Racing Genk moest eigenlijk op 11 december worden afgewerkt, maar door het uitstellen van het Europa League-duel van de Limburgers bij het Italiaanse Sassuolo, moest het duel verplaatst worden. Het bood Genk de kans om met een zege weer een plaatsje bij de eerste zes te veroveren, Waasland-Beveren kon de punten goed gebruiken in de strijd tegen de degradatie.

Bij Waasland-Beveren waren nieuwkomers Langil, Conte, Ndiaye en Rodriguez niet speelgerechtigd, maar keek doelman Laszlo Köteles wel zijn voormalige ploegmaats in de ogen. Genk-coach Stuivenberg moest maar liefst 10 (!) spelers missen wegens blessures of niet speelgerechtigd. Wél van de partij: Thomas Buffel, die voor het eerst sinds het overlijden van zijn echtgenote plaatsnam op de bank. Omar Colley, Bennard Kumordzi en Tino-Sven Susic (diep in de spits) stonden nog eens in de basis, net als jonkie Nordin Jackers onder de lat.

Thomas Buffel nam plaats op de bank Foto: JEFFREY GAENS

De jonge doelman kreeg het ook al vroeg in de wedstrijd warm: al na zes minuten liet Beveren-spits Zinho Gano een uitgelezen kans op een vroeg doelpunt liggen bij een scherpe voorzet van Marquet, en even later mikte Jens Cools een aflegger van Olivier Myny een metertje naast. Genk kon daar in een slappe aanvangsfase weinig tegenover zetten.

De miserie bleef duren voor de bezoekers: na twintig minuten moest centrale verdediger Sébastien Dewaest geblesseerd naar de kant met een hamstringblessure, de gepasseerde Brabec moest hem komen vervangen.

Sébastien Dewaest moest na 20 minuten geblesseerd vervangen worden Foto: Photo News

Pas na een half uur kon Genk een eerste kans versieren, maar invaller Brabec kopte de gemeten voorzet van Malinovskiy over. Verder was het spel voor rust gewoonweg te slordig om tot een uitgespeelde kans te komen. Waasland-Beveren daarentegen bleef aardig voetballen: eerst zette Cools twee verdedigers in de wind om de bal vervolgens in de handen van Jackers te tikken, en net voor rust moest de Genk-doelman ook een knappe redding uit zijn mouwen schudden op een zwaar schot van de geïnfiltreerde Demir

Rust brengt wijsheid

Ondanks de zwakke eerste helft greep Genk-coach Stuivenberg niet in bij de rust. Dezelfde elf kregen een kans om hun leven te beteren, en met succes: de bezoekers lieten de bal nu veel vlotter van voet tot voet gaan, wat al snel resulteerde in een onbesuisd schot van Malinovskiy. Ook de eerste grote kans liet niet snel op zich wachten: na 52 minuten had Susic de bal maar in doel te deponeren, maar de Serviër bevestigde zijn matige wedstrijd door een gepaste voorzet van Uronen nog naast te koppen.

Tino-Sven Susic kon niet overtuigen in de punt van de Genkse aanval Foto: BELGA

De kansen voor de bezoekers volgden elkaar nu snel op: eerst schilderde Alejandro Pozuelo schilderde de bal in de bovenhoek, maar Camacho kon nog wegkoppen. Vervolgens kopte Heynen een hoekschop van Trossard naast, mikte Malinovskiy een vrije trap nipt over het doel van Köteles, en zag Pozuelo - diep gestuurd door Trossard - een plaatsbal op de paal uiteenspatten.

Ook kapitein Alejandro Pozuelo kon Genk niet aan dat verhoopte doelpunt helpen Foto: Photo News

Penalty niet gefloten

De thuisploeg kreunde en kroop achteruit, tot onvrede van coach Cedomir Janevski. Die had wel gezien hoe zijn team op het uur eigenlijk een strafschop had moeten krijgen nadat Pozuelo bij een vrije trap Boljevic bij het shirt hield, maar de fase ontging ref Geldhof. Waasland-Beveren vond nu nieuwe moed en voetbalde weer vooruit. Tien minuten voor tijd kreeg de thuisploeg op korte tijd twee kansen: een gekraakt afstandsschot van Marquet, en een kopbal van Boljevic recht op Jackers.

Boljevic kopt een voorzet van Gano recht op Genk-doelman Jackers Foto: BELGA

De thuisploeg nam het commando nu weer volledig over: Gano liet tot tweemaal toe de kans op de volle buit liggen, Jackers moest alle zeilen bijzetten om na een foutje invaller Dhondt van het winnende doelpunt te houden, en de ook al ingevallen Ampomah werd dankzij een ultieme inspanning van Trossard van een gigantische kans gehouden. Gescoord werd er niet meer, een al bij al billijk gelijkspel was het resultaat.

Door dit gelijkspel laat Genk de kans liggen om weer in de top-zes te raken, het heeft nu evenveel punten als KV Mechelen (38) op de zevende plaats, twee minder dan AA Gent en Charleroi die gedeeld vijfde staan. Waasland-Beveren blijft dertiende in het klassement met 24 punten, 6 meer dan rode lantaarn Moeskroen.