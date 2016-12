Lokeren pakt punt in Sclessin, beide doelmannen gaan in de fout

Lokeren pakte ietwat verrassend een punt in Sclesssin. De Rouches kwamen nochtans op voorsprong en leken op een zege af te stevenen, tot doelman Hubert in de fout ging: 1-1. Het zag er lange tijd goed uit voor de Rouches maar ze bleven uiteindelijk met een wrang gevoel achter.

Het was een eerste helft die traag op gang kwam. Pas na een halfuur moest doelmannen Copa en Hubert in actie komen. De Ridder testte de vuisten van de Standard-goalie, Trebel deed hetzelfde aan de overkant. De beste kans was uiteindelijk voor Sa, die van dichtbij leek binnen te koppen maar een reflex van Copa voorkwam dat.

Meteen na rust kwam Standard op voorsprong, al kwam de goal letterlijk uit de lucht vallen. Goreux kreeg de bal op de hoek van de zestien en Copa verwachtte een voorzet maar de rechtsachter profiteerde optimaal en verraste de doelman in de korte hoek: 1-0. Standard was baas en Lokeren plooide terug mar Belfodil, Trebel en Edmilson konden niet scoren. De bezoekers kregen weinig klaar, tot Maric in de 73e minuut plots de gelijkmaker kon scoren. Hubert wilde een voorzet van Hupperts plukken maar loste de bal in duel met Ingason, waardoor Maric kon profiteren: 1-1. Deze week raakte nog bekend dat de doelman al meermaals gescout werd door Arsenal, hiermee scoorde hij alvast geen goede punten...

Foto: Photo News

De Luikenaars gingen op zoek naar de winning goal maar deden dat te overhaast. Lokeren was zelfs nog het dichtste bij de zege, maar Hubert redde uitstekend de poging van Straetman. In het slot moet Persoons nog van het veld: hij werkte Dossevi tegen de grasmat, goed voor zijn tweede geel. Uuit frustratie trok hij zijn shirt kapot.

De Waaslanders pakten een duur puntje in de strijd onderin, Standard blijft ter plaatste trappelen in de middenmoot.