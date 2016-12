Onterechte rode kaart tegen Anderlecht fataal voor gefrustreerd (en sterk) Gent

Anderlecht heeft de topper van de 20e speeldag in de Jupiler Pro League gewonnen na een heuse hold-up in Gent. AA Gent was immers veruit de betere ploeg maar botste op een sterke Boeckx, een onterechte rode kaart en een alweer superefficiënte Teodorczyk. De Buffalo’s moesten ruim een uur met een man minder afwerken maar bleven toch nog lang de betere ploeg, tot de vermoeidheid toesloeg. Chipciu legde met een wereldgoal de wedstrijd in een beslissende plooi, het strafschopdoelpunt van Milicevic zorgde nog even voor spanning maar kwam te laat: 2-3. Door deze frustrerende nederlaag valt Gent nu virtueel uit Play-Off 1, Anderlecht wordt derde...

Bij de thuisploeg stond Rinne verrassend weer in doel, Asare bleek niet voldoende fit waardoor Saief op zijn plaats speelde en Foket op rechts achterin in de driemansdefensie stond. Bij paars-wit liet Weiler verrassend Stanciu op de bank maar Chipciu was sneller hersteld dan verwacht en ook Najar stond in de basis.

Anderlecht nam de beste start met meteen een kopkans voor Teodorczyk maar de thuisploeg nam al snel weer het commando over. Boeckx had echter een prima redding in huis op een schot van Perbet en Dejaegere mikte naast. Toen diezelfde Boeckx ongelukkig uitgleed na een terugspeelbal van Kara, belandde de lob van Simon op de dwarsligger en in de rebound pareerde Kara een gemaakte goal van Perbet. In de 26e minuut was het dan toch raak: Milicevic zorgde, via het been van Nuytinck, voor een oververdiende voorsprong na goed voorbereidend werk van Simon: 1-0. Lang konden de Buffalo’s echter niet van die voorsprong genieten want amper twee minuten later maakte de onvermijdelijke Teodorczyk vanuit het niets weer gelijk: Bruno schilderde de bal op het hoofd van de Pool, die handig wegliep van Nielsen (1-1).

Foto: Isosport

Kort daarop moest de thuisploeg met tien man verder. Esiti liet de bal te ver van de voet glippen en Nuytinck onderschepte. In het duel dat erop volgde werd Esiti door Lambrechts met rood bedacht, iets wat een zware sanctie leek. Vanhaezebourck en de thuisaanhang reageerden woedend maar Gent bleef ook met een man minder goed voetbal op de mat brengen. Perbet vond echter twee keer Boeckx op zijn weg.

Toen de spelers naar de kleedkamer trokken, kookten de potjes nog even over. Kara kreeg het aan de stok met bankzitter Taravel en ook Nuytinck werd belaagd.

Foto: BELGA

Ook met tien man was Gent na rust de betere ploeg. Onder luid boegeroep haalde Weiler al na vijf minuten de door het Gentse publiek geviseerde Nuytinck naar de kant voor Spajic, maar Anderlecht geraakte aanvankelijk niet onder de druk uit. Na een hoekschop leek Gershon te scoren maar Boeckx had een schitterende redding in huis. Bij de eerste Brusselse tegenstoot was het wel prijs voor de bezoekers: Nielsen ging in de fout en via Chipciu kwam de bal bij de Pool, die er als de kippen bij was om het foutje af te straffen met zijn vijftiende treffer van het seizoen: 1-2!

Foto: BELGA

De tien Gentenaars bleven echter naar voren trekken, onder impuls van uitblinkers Simon en Perbet. De bezoekers moesten achteruit maar loerden op de counter. Op één van die tegenstoten gingen Teodorczyk en Hanni neer in de zestien en kon er gefloten worden, maar Lambrechts durfde niet. AA Gent werd stilaan moe en er kwamen nog kansen: eerst werd een schot van Chipciu nog afgeblokt maar bij zijn tweede poging ging de bal heerlijk in de kruising: 1-3.

Foto: Photo News

De veer was gebroken bij de Gentenaars en Teodorczyk kwam nog dicht bij zijn derde van de avond maar het doelpunt viel aan de overkant toen Lambrechts de bal op de stip legde na een lichte overtreding op Verstraete. Milicevic maakte er vanop de stip nog 2-3 van en zo werd het toch nog spannend maar daar bleef het bij. Wegens protest werd Hein Vanhaezebrouck nog naar de tribune gestuurd en onder een luid fluitconcert van het thuispubliek maakte Lambrechts een einde aan een ongetwijfeld nog veelbesproken topper.

Anderlecht springt door deze zege weer over Oostende naar de derde plaats, op één puntje van Zulte Waregem en twee op leider Club Brugge. AA Gent staat momenteel op een zevende plaats en zal dus nog moeten vechten om een ticket voor Play-Off 1 te bemachtigen.