KV Oostende pakt belangrijke overwinning in Kortrijk

KV Oostende heeft woensdagavond een belangrijke zege geboekt met het oog op Play-off 1. De kustboys gingen met 0-2 winnen op het veld van KV Kortrijk. Cyriac en El Ghanassy scoorden de goals op het einde van de eerste en de tweede helft. Door die zege wipt Oostende over Charleroi, KV Mechelen en voorlopig ook Anderlecht naar de derde plaats. Op zes punten van leider Club Brugge. KV Kortrijk blijft verweesd achter met 0 op 15 en zakt weg naar de tiende plaats. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be.

KV Kortrijk moest na een 0 op 12 dringend punten pakken in de Jupiler Pro League en begon dan ook niet onaardig aan de match tegen Oostende. De beste kans was voor de thuisploeg, maar Veldwijk schoot oog in oog met Ovono op de goalie. Cyriac lijkt tijdens de winterstop weg te mogen bij Oostende, maar stond woensdagavond wel aan de aftrap in Kortrijk. De voormalige aanvaller van Standard en Anderlecht toonde zich ook erg bedrijvig. Vlak voor de rust scoorde hij ook de openingsgoal. Vanop de stip, na een fout van Verstraete op Siani.

Foto: BELGA

Na de pauze toonde Oostende rustig meesterschap. De ploeg van Yves Vanderhaeghe gaf geen kansen weg en stak zelf regelmatig de neus aan het venster. Berrier en Cyriac kregen de kleine mogelijkheden niet in doel. Het waren uiteindelijk twee invallers die de match definitief besliste. Akpala legde de bal terug tot bij El Ghanassy en die knalde loeihard binnen. Doelman Kaminski verkeek zich een beetje op de zwabberbal: 0-2.

Oostende klimt voorlopig naar de derde plaats. Met een thuismatch tegen Eupen volgende week maandag lonkt een mooi eindejaar voor de kustploeg. Voor KV Kortrijk, dat helemaal is weggezakt naar de middenmoot dreigt het nog een lang seizoen te worden.

Bij Oostende was er champagne voor coach Yves Vanderhaeghe, die zijn 100ste wedstrijd als trainer vierde.