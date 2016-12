Ook Eupen kan leider Club Brugge niet afstoppen

Leider Club Brugge heeft zonder veel moeite een ruime 1-4-zege geboekt op het veld van Eupen. De West-Vlamingen kwamen in de Oostkantons wel snel op achterstand, maar bogen met drie goals de achterstand nog voor de rust om in een geruststellende voorsprong. Door de overwinning blijft Club Brugge op kop van de Jupiler Pro League. Als het volgende week maandag thuis tegen hekkensluiter Moeskroen geen fout maakt gaat het ook als leider in de winterstop in. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be.

Club Brugge werd enkele weken geleden nog door Eupen uitgeschakeld in de achtste finales van de Beker van België en was dus op zijn hoede voor de nummer veertien van de Jupiler Pro League. Michel Preud’homme posteerde dan ook zijn sterkst mogelijke elftal tussen de lijnen. Dat betekende wel dat Björn Engels terug naar de bank vloog ten nadele van Denswil. Preud’homme wou zijn jonge verdediger geen twee matchen op drie dagen laten spelen.

Hoewel Club Brugge gewaarschuwd was voor Eupen, liet het zich toch weer verrassen aan de Kehrweg. Mamadou Sylla mocht van Denswil veel te makkelijk draaien en scoren. Ook doelman Butelle - met een opvallende lange broek - zag er niet goed uit bij de 1-0. Zo slikte de minst gepasseerde verdediging van het land toch te makkelijk het openingsdoelpunt.

Foto: BELGA

Club Brugge schoot wakker en het duurde niet lang vooraleer de scheve situatie helemaal werd rechtgezet. Vier minuten na de 1-0 ramde Ruud Vormer de bal van buiten zestien fraai tegen de touwen. Tien minuten later kopte Siebe Blondelle onder druk van Poulain een scherpe vrije trap van Van Rhijn voorbij zijn eigen doelman. Van 1-0 naar 1-2 in minder dan een kwartier. Zuur voor Blondelle, die in de beker nog de winning goal scoorde tegen Club. Vlak voor de rust was de match eigenlijk al gespeeld. Ruud Vormer wapende opnieuw zijn schot van buiten de zestien meter. Dit keer vloog de bal niet rechtstreeks in doel, maar week hij af op twee verdedigende benen. Het resultaat was hetzelfde: doelpunt en Club Brugge met een 1-3-voorsprong de rust in. Ook al omdat een kopbal van Hans Vanaken tegen de onderkant van de lat vloog.

Foto: Photo News

Ook de tweede helft bleef boeiend. De aansluitingstreffer van Eupen werd meteen na rust afgekeurd. Club Brugge sloeg aan de overkant genadeloos toe. Een mislukt schot van Jelle Vossen werd door José Izquierdo hoog tegen de netten geknald: 1-4. Club Brugge toonde zich in Eupen bijzonder efficiënt want zowat elke kans werd omgezet in een doelpunt.

Dan ging de thuisploeg veel slordiger met zijn mogelijkheden om. Eupen speelde echt wel leuk voetbal, maar de vele frivole acties resulteerden zelden in grote kansen. Bovendien stond Butelle prima te keepen. De Franse goalie pakte in de tweede helft uit met een slimme uitkomst en een uitstekende reflex op een kopbal. Ook Club Brugge was nog een paar gevaarlijk, maar Cools en Claudemir scoorden niet meer.

Club Brugge is ook na Speeldag 20 de koploper van de Jupiler Pro League en kan donderdag vanuit de luie zetel kijken hoe AA Gent en/of Anderlecht punten verliezen. Maandag wacht op tweede kerstdag nog een thuismatch tegen Moeskroen. Zonder verrassingen gaat Club Brugge dus als leider de winterstop in. De 1.200 Brugse fans vierden alvast een feestje in Eupen. “Allez Michel, chante avec nous”, klonk weer als vanouds uit alle kelen. En Michel, hij vierde mee.

Foto: Photo News