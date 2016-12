Eupen zadelt KV Oostende met kerstkater op

Eupen heeft KV Oostende verrassend zijn eerste thuisnederlaag (1-3) van het seizoen toegediend: de Oostkantonners kwamen al in de eerste minuut van de wedstrijd op voorsprong, en deden dat kunstje meteen na rust nog eens over. Dimata scoorde nog de aansluitingstreffer, maar uitblinker Onyekuru besliste de wedstrijd in de extra tijd. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

KV Oostende kon met de adem van een peloton achtervolgers in de nek een goede zaak doen met het oog op Play-off 1, maar kwam al in de eerste minuut achter. Na een goede voorzet van Sylla zette Henry Onyekuru Oostende-verdediger Godeau vlot in de wind: 0-1! KVO leek daarna even een vuist te willen maken, maar het niveau zakte richting rust zienderogen. De bezoekers bleken op de counter zelfs nog het gevaarlijkst. Een ontevreden publiek en een gefrustreerde Yves Vanderhaeghe waren het resultaat.

Les niet geleerd

Dat werd in de eerste minuut na rust niet beter, want opnieuw scoorde Eupen bij de eerste kans na de aftrap: Rozehnal reageerde niet attent als Dimata een bal terugkopte, Sylla zat er goed tussen en werkt perfect af: 0-2! Eupen had meteen daarna zelfs een strafschop moeten krijgen na hands van Rozehnal, maar scheids Geldof floot niet. De thuisploeg zat blijkbaar met zijn gedachten al op vakantie, want het niveau was Play-off 1 onwaardig.

Met een offensieve ingreep (de inbreng van topschutter Musona) probeerde Vanderhaeghe nog wel de bakens te verzetten, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam KVO niet. Die viel tien minuten voor tijd, toen de ook al ingevallen Pedersen met een heerlijke tik Dimata een schietkans aanbood. De thuisploeg drukte nog, maar Onyekuru pegelde in de extra tijd zelfs nog de 1-3 tegen de netten. Tussendoor had Sylla ook al een levensgrote kans op de beslissing laten liggen. De gemiste strafschop van Musona ver in de extra tijd was enkel goed voor de geschiedenisboeken.

Door deze nederlaag laat KV Oostende de kans liggen om over Anderlecht naar de derde plaats te wippen, het moet bang achterover kijken want de concurrentie kan naderen. Eupen springt over STVV en Waasland-Beveren naar de elfde plaats en sluit 2017 toch met een goed gevoel af.