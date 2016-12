Zulte Waregem laat leiderspositie liggen tegen KV Mechelen

De wedstrijd tussen Zulte Waregem en KV Mechelen is geëindigd op de brilscore. De thuisploeg raakte niet voorbij de Mechelse verdediging. Zulte Waregem komt voorlopig op gelijke hoogte met leider Club Brugge, dat maandagavond nog een wedstrijd speelt. Bekijk de samenvatting om 23u op sportwereld.be.

Geen vijfde zege op rij voor KV Mechelen: het moet de punten delen met Zulte Waregem na een intense, maar doelpuntenloze match. Voor Zulte Waregem is het al het vierde gelijkspel tijdens de laatste vijf matchen.

Zulte Waregem begon sterk aan de wedstrijd en speelde erg aanvallend. Jammer genoeg waren er weinig kansen te zien voor de thuisploeg. Het was KV Mechelen dat de beste kansen versierde. Matthys, Rits en Croizet lieten allemaal de kans op een openingstreffer voor KV Mechelen liggen.

Het werd er niet beter op in de tweede helft. Het tempo nam een serieuze duik, met nog minder kansen tot gevolg. Malinwa kon niets meer bij elkaar spelen. Zulte Waregem eiste de bal het vaakst op, maar vormde nooit echt een bedreiging. Na 75 minuten spelen schreeuwde Zulte Waregem om een penalty, na hands van Rits. Delferière gaf een corner, Lerager protesteerde en bekocht dat met een gele kaart. De grootste kans in de tweede helft kwam er vijf minuten voor affluiten. Sammy Bossut loste een ongevaarlijke voorzet, maar hield Cocalic toch van de winning goal. De winterstop is welgekomen voor Zulte Waregem, dat 2016 afsluit met 7 op 18.