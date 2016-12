Westerlo kan eindelijk nog eens winnen tegen Kortrijk en geeft rode lantaarn door

Westerlo heeft eindelijk nog eens een zege te pakken. Het won met 4-1 tegen KV Kortrijk en geeft de rode lantaarn door aan Moeskroen. Voor Kortrijk is het al de zesde nederlaag op rij. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op sportwereld.be.

Voor het eerst sinds 9 oktober kon Westerlo winnen. Het geeft voorlopig de rode lantaarn door aan Moeskroen, dat vanavond nog speelt tegen Brugge. KV Kortrijk blijft achter met 0 op 18.

Ganvoula speelde zich in de kijker bij Westerlo. Hij scoorde al na twee minuten, en deed er vlak voor de rust nog een doelpunt bij. Bij Kortrijk was Stijn De Smet terug van weggeweest, hij zette een penalty om na een twintigtal minuten. Na een halfuur had de bal opnieuw op de stip gemogen, maar scheidsrechter Van de Velde liet doorspelen.

Kortrijk begon met goede moed aan de tweede helft. Na een uur spelen deed Nicolas Rommens er een doelpunt bovenop voor Westerlo. Ook Filip Daems pikte een goal mee, hij werkte een corner van Rommens in doel.