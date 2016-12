Anderlecht worstelt zich alweer met dank aan Teodorczyk voorbij Charleroi

Anderlecht gaat met een goed gevoel de winterstop in. Paars-wit lag 75 minuten onder op het veld van Charleroi, maar een flits van de onvermijdelijke Teodorczyk was genoeg om de match te doen kantelen. In de slotfase maakte de ingevallen Acheampong er nog 0-2 van. Door deze zege wordt Anderlecht tweede in het klassement, op twee punten van leider Club Brugge, dat later op de avond nog Moeskroen ontvangt. Charleroi kan dinsdag zijn zesde plaats verliezen aan AA Gent.

Anderlecht had het maandagavond absoluut niet onder de markt op het veld van Charleroi. De Carolo’s moesten winnen om zeker in de top-zes de winterstop in te gaan en begonnen erg agressief aan de match. Het duurde wel bijna een half uur vooraleer de druk van de thuisploeg ook resulteerde in grote doelkansen. Die waren voor Pollet en Baby. Pollet liet twee keer oog in oog met Boeckx na om te scoren. Een poging van Baby werd door Nuytinck van de lijn gehaald. En Anderlecht? Dat speelde offensief een onmondige partij en geraakte voor de rust niet verder dan twee flauwe afstandsschoten van Tielemans en Hanni.

Ook na de pauze bleef Charleroi de beste ploeg. Een prachtige knal van Tainmont stierf op de buitenkant van de paal. Ook Pollet kwam nog een paar keer dreigen, maar toonde zich geen efficiënte spits. Dan liep er bij Anderlecht wel een killer rond. Lukasz Teodorczyk, doelpuntenmachine van beroep, had aan één kansje genoeg om te scoren. De Pool raakte 74 minuten geen knikker, maar op een zeldzame counter trapte hij een assist van de al even onzichtbare Hanni fraai binnen: 0-1. Tegen de gang van het spel in, maar wel al de zestiende goal van publiekslieveling Teo.

Charleroi zou in slotkwartier nooit meer herstellen van die mentale dreun. Integendeel. Tien minuten later deed de ingevallen Frank Acheampong de boeken toe. De Ghanees knalde op assist van Teodorczyk de 0-2 hoog in doel binnen.

Foto: Photo News

Door de zege heeft paars-wit zijn revanche beet voor de uitschakeling in de achtste finales van de Beker van België, op 1 december in het Stade du Pays. Anderlecht pakt 16 op 18. Op vier dagen tijd won het op verplaatsing bij AA Gent en Charleroi, toch twee ploegen met ambities voor Play-off 1. Het voetbal was niet goed, de resultaten zijn dat wel.

Foto: Photo News

Foto: BELGA