“Wasico” eindigt onbeslist

Een felbevochten Wasico eindigde zoals hij begon: zonder doelpunten. Lokeren en Waasland-Beveren begonnen nochtans voortvarend aan de wedstrijd, met kansen aan beide kanten. Lokeren nam naarmate de wedstrijd vorderde het commando in handen, maar kon Köteles niet kloppen. De bezoekers overleefden de storm, en kwamen tegen de rust ook weer in de wedstrijd. Na de pauze zakte het niveau, enkel een (terecht) afgekeurd doelpunt voor de bezoekers en een opstootje met vier gele kaarten tot gevolg kon de gemoederen nog wat beroeren.

Beide ploegen begonnen fel aan de wedstrijd, met veel offensieve intenties. Naarmate de wedstrijd vorderde trok Lokeren echter langzaam maar zeker het laken naar zich toe. Onder impuls van een bedrijvige Steve De Ridder, gesecondeerd door jonkie Straetman voetbalde de thuisploeg ook enkele kansjes bij elkaar, maar die gingen allemaal over of naast.

Pas in de slotfase van de eerste helft durfde Waasland-Beveren richting de goal van Lokeren-doelman Copa te trekken. Verdediger Camacho kreeg de beste kans toen de bal bij een hoekschop pardoes voor zijn voeten viel, maar hij kreeg de bal niet door een bos Lokerse benen.

Zeldzame momenten

In de tweede helft zakte het niveau schrikbarend. Lokeren was nergens meer, al ging een angstig voetballend Waasland-Beveren pas in de slotfase op zoek naar de volle buit. Schrijvers dwong Copa tot een dubbele redding op vrije trap, en Zinho Gano liet een zeer grote kans op assist van diezelfde Schrijvers liggen. Een Lokers doelpunt van invaller Miric werd (terecht) afgekeurd wegens een voorafgaande duwfout op Camacho.

Scoren lukte niet, dus dan maar gokken op dat éne puntje, dachten beide ploegen. Enkel een opstootje tussen Copa en Gano, bekroond met vier (!) gele kaarten, kon de gemoederen op Daknam nog beroeren.

Beide ploegen schieten weinig op met dit gelijkspel: Waasland-Beveren ziet Eupen voorbijstomen, Lokeren komt naast KV Kortrijk op de tiende plaats maar de afstand met Play-off 1 blijft groot.