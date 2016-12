Standard ontsnapt aan blamage tegen tien Kanaries

Sint-Truiden en Standard hebben voetbaljaargang 2016 afgesloten met een 2-2 gelijkspel. De Rouches speelden nochtans bijna een hele wedstrijd tegen 10 Truienaars, maar mochten finaal nog blij zijn dat ze een puntje pakten op Stayen. Beide ploegen schieten met deze puntendeling weinig op: Standard laat de kans liggen om te naderen op Play-off 1, STVV blijft in de buik van het klassement.

STVV en Standard sloten dinsdagavond op Stayen het voetbaljaar 2016 af. STVV-coach Leko moest enkel Tchenkoua (geblesseerd missen), bij de bezoekers geen Cissé, Elderson of Soares (geblesseerd) en Andrade (geschorst). De meeste aandacht voor de aftrap ging echter naar Adrien Trebel: de Franse middenvelder was (wegens transferbeslommeringen?) geen kapitein meer bij de Rouches, die eer ging verrassend naar Alexander Scholz.

Schandalige overtreding

Standard kon een goede zaak doen in het klassement door puntenverlies van Oostende, KV Mechelen en Charleroi, maar dat inspireerde de Rouches niet tot een voortvarend wedstrijdbegin. Na zeven minuten moest Standard-doelman Guillaume Hubert met een beenveeg de 1-0 voorkomen op een poging van Yohan Boli. Opschudding viel dan ook pas na een kwartier, toen STVV-rechtsachter Bagayoko met een schandalige overtreding de enkel van Raman viseerde, en daarvoor terecht rood kreeg. Niet dat Standard iets deed met de geboden ruimte: Leko haalde spits Proschwitz meteen naar de kant, stuurde met Dussaut een nieuwe rechtsachter voor zijn vijfmansverdediging het veld op en ging voluit op de counter speculeren.

Bagayoko moet gaan douchen na deze schandalig overtreding op Raman Foto: JPL

Vanaf dan was Standard baas, maar het speelde te traag en te weinig zorgvuldig om tot echte kansen te komen. Er waren wel een aantal halve kansen voor onder meer Sa en Belfodil, maar doelman Pirard moest geen wonderen verrichten. Aan de overkant moest Standard-doelman Hubert wel een aantal keer zijn kunnen tonen, want de thuisploeg kwam er een aantal keer heel goed uit.

Malcontente Trebel

Meteen na rust leek het moeilijkste dan toch gedaan voor Standard: Trebel handelde snel bij een voorsprong vanop links en fusilleerde Pirard met een keihard schot. De Rouches bleven kamperen op de helft van STVV, en zag bij een hoekschop ook een kopbalgoal van Laifis onterecht afgekeurd worden.

Adrien Trebel weigert ostentatief om zijn doelpunt te vieren Foto: BELGA

Een doelpunt van Konstantinos Laifis werd onterecht afgekeurd Foto: JPL

Het bleef echter oppassen voor de aartsgevaarlijke counters van de thuisploeg: Boli miste alleen voor Hubert tot tweemaal toe onbegrijpelijk, en tussendoor kreeg diezelfde spits geen penalty toen hij een duw in de rug kreeg van Goreux. Scheids Laforge wuifde het Truiense protest geheel onterecht weg.

Erop en erover

Twintig minuten voor tijd kreeg STVV dan toch wat het verdiende: een afstandsschot van Ceballos week onderweg af en ging tegen de netten! De wedstrijd leek geheel op zijn kop gekeerd te worden, want even later stond ook Standard met tien: Laifis revancheerde zich na een slag in het gezicht op Boli en mocht ook gaan douchen. En het werd nog beter voor de mannen van Leko: Boli toonde dat hij de netten wél kan vinden en kopte een vrije trap van Peeters voorbij Hubert: 2-1!

Christian Ceballos maakte de gelijkmaker Foto: BELGA

Yohan Boli viert de 2-1 Foto: Photo News

Dan toch Standard

Ref Laforge had intussen de spotlights helemaal opgeëist, en deed er nog een schepje bovenop door naar de strafschopstip te wijzen na hands van STVV-verdediger Djene. Doelman Pirard dook naar de goede hoek, maar de inzet van Standard-spits Belfodil ging toch tegen de netten.

Djene kreeg de bal per ongeluk tegen de hand, Laforge wees toch naar de stip Foto: JPL

Standard drong in de slotfase nog aan: de ingevallen Emond trapte de enige kans naast, en Stayen haalde opgelucht adem toen de bal buitenrolde nadat Pirard naast een voorzet greep.

Standard laat door dit gelijkspel de kans liggen om over AA Gent naar de zevende plaats te wippen en de kloof met Play-off 1 te verkleinen tot één puntje. STVV komt naast Eupen op de twaalfde plaats met 20 punten, 8 meer dan rode lantaarn Moeskroen.