Samatta bezorgt Genk moeizame zege op bezoek bij Eupen

KRC Genk is met de drie punten gaan lopen op bezoek bij Eupen. De Limburgers kenden een moeizame avond in de Oostkantons en de wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen. Mbwana Samatta bezorgde zijn ploeg alsnog de zege met een treffer in het slot van de match: 0-1.

Bij Genk stonden er nog geen nieuwkomers in de basis. Trainer Albert Stuivenberg koos voor dezelfde elf die dinsdag in de beker aantraden, met Ruslan Malinovskyi en Leandro Trossard dus in de ploeg. De bezoekers maakten hun intenties meteen duidelijk. Alejandro Pozuelo zette Hendrik Van Crombrugge meteen aan het werk van buiten de zestien, maar de doelman pareerde het schot. Niet veel later moest hij ook Samatta het scoren beletten.

Nadat de supporters in de 19e minuut hun steun betuigden aan Thomas Buffel (afwezig wegens privéredenen, red.) moest de goalie van Eupen alweer aan de bak, ditmaal op een poging van Malinovskyi. Eupen herstelde nadien het evenwicht, al was het zelf niet gevaarlijk. Lazare plaatste vlak voor rust de bal naast, zowat het enige gevaar voor de rust van de thuisploeg.

Eupen kwam niet tot scoren. Foto: BELGA

Debuut Berge

In de tweede helft kregen we het debuut te zien van Sander Berge. De jonge Noorse middenvelder kwam Brian Heynen vervangen en liet een goede indruk na. Ook na de rust waren er niet al te veel kansen te noteren. Trossard en Samatta probeerden wel, maar konden Van Crombrugge niet verontrusten. Stuivenberg gooide dan maar de teruggekeerde Schrijvers voor de leeuwen. Die was een kwartier voor tijd dicht bij de openingstreffer, maar legde bal aan de verkeerde kant van de paal.

Samatta zorgt voor zege

Een gelijkspel leek onafwendbaar, maar dat was buiten Samatta gerekend. De Tanzaniaan klom het hoogst op een hoekschop en kopte het leer tegen de touwen. Eupen kwam die slag niet meer te boven en leed zo een nipte nederlaag.

Genk komt zo voorlopig op vier punten van de nummer zes, KV Mechelen. Malinwa komt zondag nog in actie tegen Westerlo. Eupen blijft 13e in de stand.