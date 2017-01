Moeskroen leeft weer na levensbelangrijke zege

Het venijn zat in de staart in de wedstrijd tussen Moeskroen en Lokeren. Lokeren kwam in de eerste helft met een gelukje op voorsprong, maar na de rust hing thuisploeg Moeskroen de bordjes gelijk na een penalty van David Hubert. In de toegevoegde tijd bezorgde Arslanagic Moeskroen de drie punten met de 2-1. Door deze zege komt Moeskroen naast Westerlo op de voorlaatste plaats. Bekijk hier om 23u de videosamenvatting!

Moeskroen was al zeer actief op de transfermarkt tijdens de winterstop. Het haalde Arslanagic, Nathan Kabasele en Matuleviscius, maar enkel die eerste kreeg een basisplaats van coach Rednic. Sporting Lokeren rekende op de aanvallende impulsen van Steve De Ridder en Branislav Ninaj, Tom De Sutter begon op de bank.

Lokeren schoot snel uit de startblokken, maar Guus Hupperts liet al na acht minuten spelen de 0-1 liggen. De Nederlander werd goed diep gestuurd door Miric, maar oog in oog met doelman Delac trapte Hupperts de bal naast. Tien minuten later kreeg diezelfde Hupperts nog een kans op de openingstreffer, ditmaal strandde zijn voorzet met een gelukje op de deklat.

Hubert neemt verantwoordelijkheid op

Moeskroen speelde een flauwe eerste helft, en slikte nog voor het halfuur dan toch een doelpunt. Een hoekschop van Ticinovic werd door Ninaj naar doel getrapt. De bal werd tweemaal gedevieerd, doelman Delac had zo van dichtbij geen schijn van een kans en slikte de 0-1. Dat was meteen ook de ruststand. De thuisploeg kwam beter uit de kleedkamer in de tweede helft, maar Copa hield Markovic van de gelijkmaker net na rust.

Twee minuten later moest de Ivoriaanse doelman zich dan toch gewonnen geven. De bal ging op de stip nadat Maric de bal met de arm beroerde. Kapitein David Hubert nam zijn verantwoordelijkheid op, knalde de bal tegen de touwen en bracht Moeskroen zo weer in de match: 1-1! Het doelpunt bezorgde Moeskroen vernieuwde hoop, de Henegouwers gingen verwoed op zoek naar de belangrijke winning goal.

Delirium

Invaller Matulevicius knalde echter naast, terwijl Diedhiou de bal na een vrije trap hard tegen de paal trapte. De Senegalees kon zijn ogen niet geloven, maar bleef niet bij de pakken zitten. Twee minuten later kreeg hij opnieuw een grote kans, maar Copa haalde alles uit de kast om de bal uit zijn doel te houden. Bob Straetman kreeg nog dé kans op de winning goal voor Lokeren, maar het doelpunt viel dan toch aan de overkant.

Dino Arslanagic kopte van dichtbij een vrije trap voorbij doelman Copa binnen en bezorgde Moeskroen zo een delirium. Door deze zege komt Moeskroen namelijk naast Westerlo op de voorlaatste plaats, Lokeren blijft tiende.