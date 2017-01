Zulte Waregem komt mee aan de leiding na zege in sfeervolle derby

Zulte Waregem heeft de volle buit gepakt op het veld van Kortrijk. In een wedstrijd vol goals won Essevee de West-Vlaamse derby met 2-3. Timothy Derijck trapte vanop de stip de beslissende goal binnen. Door deze zege springt Zulte Waregem naar een gedeelde eerste plaats naast Club, Kortrijk blijft elfde. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Bij KV Kortrijk kregen twee debutanten meteen een basisstek voor het felbevochten burenduel tegen Zulte Waregem. Hannes van der Bruggen en Teddy Chevalier begonnen in de basis door het ontbreken van De Mets en Kage, beiden ziek. Zulte Waregem begon in Kortrijk met quasi dezelfde elf die Eupen met 1-0 versloegen in de Croky Cup deze week, enkel backs Davy De fauw en Brian Hamalainen namen opnieuw hun vertrouwde plek in op de bank.

Blunder Pavlovic

In een sfeervol Guldensporenstadion, inclusief tifo’s, vuurwerk en rode vlaggetjes, begon Kortrijk meteen vinnig aan de wedstrijd. Al na zes minuten deed Idriss Saadi de netten trillen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd na een vermeende fout op Marvin Baudry. Een lichte fout, maar genoeg volgens ref Visser om af te fluiten. Zulte Waregem gewaarschuwd, het nam daarna de overhand. Dat leidde na een halfuur tot de 0-1 van Mbaye Leye. Die was bij de pinken na een rampzalige kopbal van Pavlovic achteruit. Leye nam de botsende bal in één tijd op de slof, het leer verdween overhoeks in doel. De zevende goal al voor Leye dit seizoen.

Kortrijk probeerde de achterstand nog voor de rust ongedaan te maken, maar slaagde daar niet in. Dan maar in de tweede helft, dachten de Kerels. Al na zeven minuten hingen de bordjes gelijk, dankzij ouwe getrouwe Teddy Chevalier. De Fransman is zijn neus voor goals nog steeds niet kwijt geraakt en stond op de goede plaats nadat Essevee-doelman Bossut een schot van Saadi niet goed weg kreeg. 1-1 na 52 minuten, daarna brak de wedstrijd helemaal open.

Teddy Chevalier scoorde de 1-1 voor KV Kortrijk. Foto: BELGA

Doelpunten aan beide kanten

Twintig minuten voor tijd klom Zulte Waregem echter opnieuw op voorsprong, ditmaal na een rake kopbal van Davy De fauw, maar lang konden de bezoekers niet genieten van het doelpunt. Vier minuten later maakte Pavlovic namelijk zijn fout van in de eerste helft al ongedaan, hij buffelde de bal na een vrije trap voorbij een kansloze Sammy Bossut.

2-2 met nog een kwartier te spelen, maar toch gingen de drie punten nog naar Waregem. Twee minuten na de gelijkmaker beging KVK-doelman Kaminski namelijk een penaltyfout op invaller Madu, scheidsrechter Visser wees resoluut naar de stip: penalty voor de bezoekers. Timothy Derijck faalde niet en jaste de bal enig mooi hoog in doel.

Door deze zege komt Zulte Waregem naast Club Brugge aan de leiding, al speelt blauw-zwart zondag nog de topper tegen Standard. KV Kortrijk blijft op de elfde plaats hangen. STVV en Eupen kunnen tot op één punt van de Kerels komen mits winst in hun respectieve wedstrijden.