AA Gent rekent af met zwart beest Charleroi en duikt weer top zes binnen

Na opeenvolgende zeven matchen zonder zege heeft AA Gent nog eens kunnen winnen van zijn zwart beest Charleroi. Dankzij een doelpunt van Danijel Milicevic, op assist van de zeer verdienstelijke nieuweling Samuel Kalu, wonnen de Buffalo’s met een nipte 1-0. Daardoor springen zij over Charleroi de top zes binnen. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Voor aftrap was het vooral met grote ogen kijken naar de basisopstellingen van beide teams. AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck gooide maar liefst vier wintertransfers van bij de aftrap in de strijd: doelman Lovre Kalinic, verdediger William Troost-Ekong en aanvallers Samuel Kalu en Darko Bjedov. Bij Charleroi begon ook Anderlecht-huurling Hamdi Harbaoui meteen in de elf.

Ondanks het enthousiaste thuispubliek was het lang wachten tot de match op gang kwam. De eerste kansjes waren zowaar voor de bezoekers, het zwarte beest van AA Gent. Harbaoui maaide echter naast de bal na slecht uitverdedigen bij de Buffalo’s en even later was een tikje van David Pollet niet hard genoeg om de attent keepende Kalinic te verrassen.

Milicevic breekt de ban op pass van nieuweling Kalu

De nieuwkomer die de beste indruk maakte bij AA Gent was echter Samuel Kalu. De amper 18-jarige Nigeriaan is razendsnel, heeft een uitstekende balbehandeling en was de enige die Clinton Mata voorbij raakte in de eerste helft. Nicolas Penneteau had echter een goede voetreflex in huis op de inzet van Kalu nadat hij iets eerder ook al een kopbal van Stefan Mitrovic vanonder de deklat geranseld had.

Kalu maakte het de Charleroi-verdedigers bij momenten erg moeilijk met zijn snelheid. Foto: BELGA

De tweede helft moest meer spektakel brengen, maar slaagde daar maar moeizaam in. Na dik een kwartier kreeg Danijel Milicevic een uitgelezen kans vanop een vrije trap van zo’n twintig meter. De Zwitserse Bosniër plaatste het leer net naast. Halverwege de tweede helft werd de ban dan toch gebroken. Brecht Dejaegere kopte een voorzet slim opzij naar de inlopende Kalu en de nieuwkomer bleef goed kijken om de bal vervolgens perfect op het hoofd van Milicevic te schilderen. Die kon vanop enkele meters niet meer missen: 1-0.

AA Gent komt nog goed weg in slot

Enkele minuten later leken de Buffalo’s al op een dubbele voorsprong te komen, maar de goal van nieuwkomer Darko Bjedov werd afgekeurd omwille van twijfelachtig buitenspel van Milicevic, die de assist gaf. De Servische wintertransfer leek er echter zin in gekregen te hebben en stak na een behoorlijk onzichtbare match nog eens de neus aan het venster. Hij kwam goed voor zijn man op een voorzet van Rob Schoofs, maar devieerde de bal met de buitenkant van de voet nipt over doel.

Foto: Photo News

Charleroi had nog nauwelijks iets klaargemaakt na de kampwissel maar kwam in het slot toch nog gevaarlijk opzetten. Een gevaarlijke voorzet vanop rechts kwam tot bij de ingevallen Djamel Bakar, die de bal heerlijk richting winkelhaak krulde. De kruising verhinderde de gelijkmaker. Een minuut later waren de bezoekers daar weer. Pollet kon aanleggen vanop de grote backlijn nadat hij weggestuurd was in de rug van de Gent-defensie, de bal zeilde nipt voorbij de verste paal.

Door de zege springt AA Gent in het klassement over Charleroi de top zes binnen.