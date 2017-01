Club Brugge zet titelambities kracht bij met sterke match en zege bij Standard

Club Brugge heeft 2017 ingezet zoals het 2016 afsloot: met een deugddoende overwinning. Op het veld van Standard won blauw-zwart met 0-3. Standard-doelman Hubert blunderde in de eerste helft, na de rust legden Vormer en Wesley de 0-3 eindstand vast. Door deze zege zet Club eerste achtervolger Zulte Waregem weer op drie punten. Bekijk hier om 23u de videosamenvatting!

Bij Standard moest trainer Aleksandar Jankovic een oplossing zoeken op het middenveld. Adrien Trebel trok namelijk naar Anderlecht na een transfersoap. Zijn opvolger Razvan Marin begon op de bank, Cissé en Enoh begonnen op het middenveld. Club Brugge deed het met drie centrale verdedigers: Poulain Engels en Denswil. Op de bank zaten de twee nieuwkomers Immers en Horvath, naast de terugkerende Abdoulay Diaby.

Standard begon scherp aan de wedstrijd, maar moest al snel het initiatief laten aan Club Brugge. Dat speelde een sterke eerste helft onder impuls van de vinnige José Izquierdo. Hij tekende ook voor het eerste schot tussen de palen, maar Hubert kende geen moeite met de hobbelende bal. Standard zette daar weinig tegenover, behalve een goed aangesneden corner van Kosanovic. Butelle bokste al vallend de bal uit zijn doel maar kreeg een duwfout mee.

Flater Hubert

Na 20 minuten opende Club Brugge dan de score, dankzij een cadeau van Standard-doelman Hubert. Vossen probeerde tegen beter weten in een voorzet aan de rand van de zestien naar doel te koppen, Hubert verkeek zich compleet op de kopbal, probeerde nog met een handje de bal te beroeren maar zag het leer tot afgrijzen in doel belanden aan de tweede paal. Standard nam na de 0-1 wel de match in handen, maar moest toch met een doelpunt achterstand de rust in. Ludovic Butelle redde de grootste kans voor Standard, op een poging van debutant Mladenovic.

Foto: BELGA

Standard kon een nieuwe nederlaag niet veroorloven als het Play-off 1 wil halen, dus trapte het met vernieuwde moed de tweede helft op gang. Echt gevaarlijk waren de Rouches echter niet, Belfodil probeerde wel maar raakte niet voorbij de blauw-zwarte driemansdefensie. Aan de overkant vielen de goals wel met gemak.

Standard zakt helemaal weg

Iets na het uur ging Izquierdo slim neer na een duel met Goreux net buiten de zestien. De Colombiaanse dribbelkont had maar wat graag de vrije trap zelf genomen, maar moest de bal laten aan Ruud Vormer. Terechte beslissing, zo bleek tien seconden later. De Nederlander schilderde de bal enig mooi in de winkelhaak: 0-2 voor Club Brugge. Vier minuten later nam Wesley alle Luikse hoop weg. De invaller werd helemaal niets in de weg gelegd door Scholz en Laifis na een uittrap van Butelle, hij omspeelde Hubert en duwde de 0-3 eindstand binnen na een lichte aarzeling.

Club kon de wedstrijd daarna eenvoudig uitspelen, al laat de ruime zege toch ook een zure nasmaak achter. Jelle Vossen én Benoit Poulain moesten geblesseerd naar de kant. Het wordt bang afwachten voor Michel Preud’homme hoe erg het gesteld is met zijn basispionnen. Door deze zege zet Club Brugge eerste achtervolger Zulte Waregem weer op drie punten, Essevee was zaterdagavond even op gelijke hoogte geklommen na een 2-3 zege in de derby tegen Kortrijk. Club zet zo zijn titelambities nog eens extra in de verf. Voor Standard is het steeds meer money time, het staat op vijf punten van een Play-off 1-plaats.