Anderlecht klopt STVV met wat hulp van de ref en een klasseflits

Anderlecht heeft zijn eerste wedstrijd na de winterstop gewonnen en komt zo weer op de tweede plaats in de stand. Maar in tegenstelling tot leider Club Brugge tegen Standard konden de Brusselaars niet echt overtuigen. Voor eigen volk had paars-wit zelfs een onterechte strafschop nodig om op voorsprong te komen tegen STVV, en dan had Tielemans ook nog het geluk om in twee keer te kunnen scoren. Na rust scoorde Stanciu de 2-0 na een geweldige, individuele actie. Verder dan de aansluitingstreffer van Gerkens kwamen de bezoekers niet meer, integendeel. Tielemans scoorde in het slot nog een tweede keer vanop de stip: 3-1.

Anderlecht-coach Weiler hield aanwinsten Trebel en Kiese Thelin zoals verwacht op de bank, Appiah kreeg op de rechtsachter de voorkeur op Najar. Leko dropte bij STVV nieuwkomers Mechele, Bolingoli en Vetokele wél in de basis.

De veldverwarming had blijkbaar niet overal zijn werk gedaan, voor de wedstrijd probeerden enkele veldverzorgers de niet ontdooide stroken alsnog te ontdooien met warmeluchtblazers maar dat was geen onverdeeld succes.

Foto: twitter

Op het erbarmelijke veld had Anderlecht het erg lastig voor rust: slordige passes bij de vleet, bijzonder laag tempo en geen inspiratie. De eerste kans was zowaar voor de bezoekers: Boeckx bokste een vrije trap weg maar de voorzet van Bolingoli dreigde in doel te belanden, waarna Boeckx de bal moest over. Op de daaropvolgende hoekschop kon Boli wel koppen maar zijn poging miste kracht. Pas op het kwam paars-wit opzetten. Bruno kwam eerst goed ingelopen op een voorzet van Tielemans maar kon zijn kopbal niet kadreren. Even later werd diezelfde Bruno net buiten het strafschopgebied aangetikt door Bolingoli maar scheidsrechter Smet wees zonder pardon naar de stip.

Foto: rr

Tielemans zette zich achter de bal maar trapte erg zwak op doelman Pirard . De jonge aanvoerder had echter geluk: hij kreeg de bal opnieuw in zijn voeten en maakte er alsnog 1-0 van.

Foto: Photo News

Kansen bleven echter schaars en nog voor rust zorgden nog twee strafschopfases voor de enige opwinding: eerst ging Teodorczyk neer in de zestien na contact met Mechele en Kotysch, enkele minuten later ging Bolingoli aan de overkant gewillig neer na een duel met Spajic. Deze keer gaf Smet echter geen krimp, tot grote frustratie van Bolingoli die daardoor tegen een gele kaart opliep. Bruno bleef de vinnigste speler bij de thuisploeg: vlak voor rust kneep hij mooi naar binnen maar kraakte zijn schot.

Veel meer opwinding na rust

Anderlecht begon de tweede helft met meer aanvallende intenties en dreigde meteen via een Spajic maar die kon Pirard niet verontrusten. De Truienaars loerden echter op de tegenaanval, het schot van Gerkens week echter af op Nuytinck en ging naast.

De thuisploeg ging op zoek naar doelpuntenmaker Teodorczyk maar de Poolse goalgetter werd eerst afgefloten voor een duwfout, zag een listig kopballetje in corner worden geduwd en kwam net tekort op een scherpe voorzet van Tielemans. Het was echter een klasseflits van Stanciu die de wedstrijd in de 65e minuut in de beslissende plooi legde: de Roemeen snoepte het leer af van Dussaut, zette dan een spurt van vijftig meter in, kapte opnieuw Dussaut uit en knalde de 2-0 hoog tegen de touwen.

Foto: Photo News

De bezoekers gingen op zoek naar de aansluitingstreffer maar een mooie plaatsbal van De Petter werd gepareerd door een zwevende Boeckx. Die was enkele minuten later wel geklopt toen een compleet vrijstaande Gerkens van dichtbij zomaar kon binnentrappen: 2-1. De Brusselaars werden zo weer wakker geschud maar Pirard pakte een krachtige kopbal van Dendoncker en Chipciu knalde staalhard op de paal nadat alweer een poging van de Teodorczyk werd afgeblokt. Adrien Trebel mocht in de 83e minuut (onder luid applaus) nog zijn debuut maken voor Anderlecht. De eerste poging van de voormalige Standard-speler ging echter hoog over en naast.

Foto: BELGA

In het slot mocht het Brusselse publiek ook Isaac Thelin verwelkomen. De vervanger van Teodorczyk versierde meteen nog een tweede strafschop voor Anderlecht en Tielemans faalde deze keer niet vanop de stip: 3-1!

Door de zesde zege in zeven competitieduels springt Anderlecht weer over Zulte Waregem naar de tweede plaats, op twee puntjes van leider Club Brugge. STVV blijft achter op een met Eupen gedeelde twaalfde plaats, net boven Waasland-Beveren en met vijf puntjes meer dan het staartduo Moeskroen en Westerlo.