Kalinic behoedt AA Gent van nieuwe nederlaag, maar winnen op verplaatsing lukt weer niet

Ook in 2017 blijft AA Gent krasselen op verplaatsing. Op bezoek bij Lokeren kwam het goed weg met een 0-0 gelijkspel op speeldag 23 van de Jupiler Pro League. Het mocht vooral zijn nieuwe doelman Lovre Kalinic bedanken. De Kroaat ranselde een hele resem kansen met overtuiging uit zijn doel. Youngster Thibault De Smet keek bij zijn eerste basisplek in het slot nog tegen een rode kaart aan. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck verraste met zijn opstelling bij Lokeren door revelatie Samuel Kalu rust te geven. Birger Verstraete, de middenvelder die overkwam van KV Kortrijk, kreeg net zoals youngster Thibault De Smet zijn eerste basisplek. Bij de thuisploeg was Tom De Sutter weer fit, de targetman begon meteen weer in de basis.

Lokeren had nog wat recht te zetten na de nederlaag bij rode lantaarn Moeskroen en begon furieus aan de match. De partij was nog maar amper afgetrapt of Gent-doelman Lovre Kalinic had al een bal uit de winkelhaak moeten halen. Op de daaropvolgende hoekschop leek het dan toch gebeurd. Mijat Maric kopte loeihard in, Kalinic sloeg het leer in een reflex onder de lat weg. AA Gent kreeg nauwelijks een kans bij elkaar en bleef het ontzettend moeilijk hebben met de mannen van Runar Kristinsson. Op het kwartier moest Kalinic alweer aan de bak. Eerst ging hij goed in de voeten van De Sutter, in de rebound ging hij goed plat op een knal van Koen Persoons.

Foto: Photo News

Troefkaart Kalu haalt niet veel uit

Niet dat AA Gent niets in de pap te brokken had. De Buffalo’s stapelden het balbezit op, maar hadden o zo veel moeite om Lokeren uit verband te spelen. Pas op het halfuur volgde het eerste Gentse schot op doel: Birger Verstraete knalde de bal hoog over. Ondanks het feit dat kapitein Killian Overmeire met last aan de schouder vervangen moest worden bij Lokeren, kregen ze wel nog een prima kans via Guus Hupperts. De Nederlander kon een voorzet van Terki echter niet kadreren.

Tijdens de kampwissel haalde Hein Vanhaezebrouck Rob Schoofs en troefkaart Kalu alsnog van de bank voor Brecht Dejaegere en Kenneth Saïef, maar veel beterschap bracht dat aanvankelijk niet bij de bezoekers. Pas na tien minuten leek AA Gent echt iets te zullen klaarspelen in de Lokerse zestien, maar Maric kon zich nog net voor Bjedov gooien. Naarmate de tweede helft vorderde kwamen er wel meer kansjes aan beide kanten: debutant Gary Martin gaf meteen zijn visitekaartje af voor Lokeren, zijn poging ging net voorlangs. Aan de overkant kopte Kalu een center van Foket naast.

Foto: BELGA

Kalinic is held, De Smet nog uitgesloten

In het slot van de partij was het weer de thuisploeg die stevig kwam aankloppen. Kalinic hield andermaal de openingstreffer uit zijn doel op een prima plaatsbal van Bob Straetman en de Kroaat stak even later ook een stokje voor een poging van Terki. Vijf minuten voor tijd leek de 1-0 dan toch te vallen na een ongelofelijk misverstand tussen Troost-Ekong en Mitrovic: de eerste knalde de bal pardoes tegen de tweede en zo kwam het leer in de loop van Hupperts, die vanop enkele meters op Kalinic knalde.

Twee minuten voor tijd werd youngster De Smet in zijn eerste match als basisspeler nog van het veld gestuurd bij AA Gent voor een vederlicht contact met de doorgebroken Serhiy Bolbat. Straetman trapte de daaruitvolgende vrije trap naast doel.

AA Gent blijft dus ook in 2017 krasselen buitenshuis. Door het nieuwe puntenverlies bij Lokeren telt het nu amper 8 op 36 op verplaatsing. De Buffalo’s hebben wel geluk dat KV Mechelen geen punten kon rapen bij STVV en blijven zo in de top zes staan. Lokeren blijft tiende.