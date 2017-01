Sint-Truiden pakt gouden zege tegen tien Mechelaars

Sint-Truiden heeft de drie punten thuis gehouden tegen KV Mechelen. Het won in eigen huis met 2-1 en maakt zo een einde aan een negatieve spiraal van 1 op 9. Nieuwkomer Vetokele en Peeters zorgden voor de Truiense zege, KV Mechelen speelde 78 minuten met tien man na een bijzonder vroege rode kaart voor Vitas. Door de zege bouwt STVV zekerheid in tegenover de ploegen onder de Kanaries. KV Mechelen blijft zevende. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

STVV-trainer Ivan Leko zette opnieuw het snelle duo Yohan Boli en Igor Vetokele in de spits voor het bezoek van KV Mechelen. Het duo speelde al samen in de verloren wedstrijd tegen Anderlecht. Bij KV Mechelen behield Yannick Ferrera het vertrouwen in Colin Coosemans ondanks zijn cruciale blunder tegen Westerlo dit weekend. Glenn Claes startte in de plaats van Yohan Croizet, die een disciplinaire schorsing kreeg.

Vetokele haalt zijn gram

KV Mechelen leed afgelopen zondag een pijnlijke nederlaag op in eigen huis tegen Westerlo en had dus iets goed te maken op het veld van STVV. Dat had Bjelica goed begrepen, de Servische verdediger van KVM knalde al na vijf minuten verrassend tegen de paal na een sterke inspanning aan de achterlijn. Even later trapte Verdier over het Truiense doel, maar daarna kon KV Mechelen zijn sterke openingsfase niet verzilveren.

Het was daarentegen STVV dat na de Mechelse storm de wedstrijd naar zich toe trok. Na elf minuten trapte Igor Vetokele de bal prinsheerlijk met een boogje binnen, goed voor de 1-0. De Belgische Angolees had iets te bewijzen na zijn mislukte passage bij Zulte Waregem en haalde meer dan zijn gram met deze treffer. Twee minuten later toonde Vetokele zich opnieuw een gesel voor de Mechelse defensie, Uros Vitas trok hem noodgedwongen onderuit en moest al na twaalf minuten naar de kant met een tweede gele kaart en dus rood.

Vetokele had vanavond een oog voor doelpunten. Foto: JEFFREY GAENS

Tweede rood niet gegeven

KV Mechelen moest dus nog 78 minuten met tien man verder, maar maakte halfweg de eerste periode alsnog gelijk. Na de noodgedwongen inbreng van Vanlerberghe lag de verdediging van STVV even te slapen, Verdier maakte er als een duivel uit een doosje 1-1 van na 23 minuten. Lang bleef die gelijke stand niet op het bord staan, na een goede actie van Boli op de flank kreeg KV Mechelen de bal niet weg, Stef Peeters legde de 2-1 ruststand vast.

Het scheelde niet veel of KV Mechelen moest op slag van rust de kelk tot op de bodem ledigen. Cocalic trok duidelijk Vetokele onderuit als laatste man, maar scheidsrechter Frederik Geldhof trok slechts geel voor wat altijd een rode kaart had moeten zijn. Mechelen had met negen moeten staan, maar speelde de tweede helft dus toch nog met zijn tienen.

Onrustige Kanaries

Na de rust liet STVV na de zege helemaal veilig te stellen, mede omdat de Kanaries iets te overhaast voetbalden. Nochtans hadden de Kanaries meer dan eens de kans om de 3-1 te maken, maar Vetokele en Boli kregen de bal maar niet voorbij Colin Coosemans. Daardoor was het bibberen tot het laatste fluitsignaal. Vanlerberghe probeerde nog een penalty te versieren voor de bezoekers, maar kreeg een terechte gele kaart voor een schwalbe.

STVV hield de 2-1 vast, en boekte zo een belangrijke overwinning. Door deze zege blijft STVV wel twaalfde, het verkleint de achterstand op KV Kortrijk tot één punt. De Kanaries slaan zo ook een klein kloofje met de ploegen achter zich, door het puntenverlies van Waasland-Beveren en Westerlo. KV Mechelen blijft hangen op de zevende plaats en loopt belangrijke punten mis voor een mogelijk Play-off 1 ticket.

Foto: Photo News