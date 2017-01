Zulte Waregem weer gedeeld op kop dankzij buitenspeldoelpunt

Een buitenspeldoelpunt van Mbaye Leye besliste over winst en verlies in de match tussen Zulte Waregem en Moeskroen op speeldag 24 van de Jupiler Pro League. Essevee komt zo weer samen met Club Brugge, dat woensdag nog speelt, op kop. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Net zoals in Oostende hadden ze in Waregem aardig wat last van de mist. Het was tot net voor de aftrap zelfs koffiedik kijken of de wedstrijd wel zou kunnen doorgaan, maar ref Jan Boterberg gaf toch groen licht. Heel veel hoogtepunten zou de wedstrijd in eerste instantie echter niet tellen. Pas halverwege de eerste helft was er wat opwinding te beleven... toen de thuisploeg een ander tenuetje aantrok om het kleurverschil tussen beide teams nog wat duidelijker te maken in de dichte mist.

Dat andere tenuetje maakte echter maar weinig uit voor Moeskroen-speler Dimitri Mohamed, die Mbaye Leye ondanks alles met een slechte terugspeelpass toch nog op weg zette naar doelman Matej Delac. De Senegalees stiftte het leer echter over.

Leye beslist match

Na de koffie was er meer te beleven met meteen een doelpunt van Essevee. Brian Hamalainen gaf de bal voor en via het hoofd van Sander Coopman kon Leye dan toch tot scoren komen, al hing er wel een stevige buitenspelgeur aan het doelpunt. Even later was de spits van Zulte Waregem dicht bij de 2-0 toen Mohamed onder de bal door ging op een voorzet van Onur Kaya. Hij besloot echter nipt naast.

Zulte Waregem is dankzij de zege weer coleider met Club Brugge, dat wel woensdag nog in actie komt én een match meer gewonnen heeft. Moeskroen blijft de rode lantaarn.