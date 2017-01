Enkel Club-huurling doet Anderlecht even bibberen in Westerlo

Anderlecht kende relatief weinig problemen met Westerlo, vroeger nochtans het zwarte beest. De Brusselaars waren op hun hoede voor de Kempenaars, die onderin aan een opmars bezig waren met een 7 op 9, maar enkel Club-huurling Strandberg kon even voor wat ongerustheid zorgen met de 1-1. Maar nog voor rust zat Anderlecht op rozen en uiteindelijk scoorden ze vier keer via Teodorczyk (uiteraard), Stanciu, Dendoncker en Tielemans. Ondanks veel goede wil en enkele kansen kwam de thuisploeg nadien niet verder dan de 2-4 van Ganvoula. De Brusselaars springen zo weer naar de tweede plaats in de Jupiler Pro League.

Adrien Trebel kreeg zijn eerste basisplaats bij Anderlecht, Bruno verdween hierdoor naar de bank, Stanciu speelde vanop links en Chipciu op rechts. Frank Boeckx stond gewoon onder de lat en Appiah bleef op de rechtsachter staan aangezien Najar weer out is. Bij Westerlo mocht de van Club Brugge gehuurde Carlos Strandberg voor het eerst starten, Nicolas Rommens verdween ondanks zijn prachtgoal tegen KV Mechelen zo naar de bank.

Het leverde een dol openingskwartier op in het Westels Kuipje. Teodorczyk trapte de eerste bal tussen de palen meteen binnen, de zeventiende competitietreffer al van de Poolse topschutter: 0-1. Trebel kreeg van Stanciu een reuzenkans om er 0-2 van te maken maar de Fransman kreeg de bal slecht op de voet en schoot ver naast. Het doelpunt viel aan de overzijde want Frank Boeckx redde eerst nog wel een schot van Henkens maar Club-huurling Strandberg trapte de rebound binnen: 1-1.

Foto: Photo News

Maar nog was het niet gedaan en Stanciu kopte nog voor het kwartier een vrije trap van Tielemans met en boogje achter doelman Van Langendonck binnen: 1-2. Daarna verwaterde het spel. Ganvoula kreeg nog wel een kans op de gelijkmaker maar trapte voorlangs naast. Bram Nuytinck moest na een botsing met Strandberg gewisseld worden en zo mocht Olivier Deschacht onder luid applaus zijn comeback vieren in het eerste elftal. In het slot van de eerste helft knalde Dendoncker aan de overkant niet laag en hard binnen: ruststand 1-3.

Foto: Isosport

Westerlo ging in de tweede helft op zoek naar een vroege aansluitingstreffer maar zo kwam er wel wat ruimte voor de Anderlechtse middenvelders. Tielemans werd weinig in de weg gelegd en met een ferme streep kegelde de kapitein de 1-4 tegen de netten.

Foto: Photo News

Goalie Van Langendonck verhinderde nog een vijfde Brusselse treffer toen Chipciu al vallend op doel trapte. Na een stiftertje van Ganvoula pakte Strandberg uit met een knappe schaarbeweging maar de goal werd afgekeurd omdat de Zweedse huurling een voetje buitenspel stond. Westerlo werd op het uur echter beloond met een tweede treffer toen Ganvoula na een lange ren de bal onder Boeckx in de korte hoek binnen trapte: 2-4.

Foto: Photo News

Het duo Spajic-Deschacht straalde achterin niet al te veel vertrouwen uit waardoor er nog genoeg te beleven viel, zeker met ook een bedrijvige Stanciu aan de overkant. Vooral Westerlo toonde zich maar het ging met een strijdend hart ten onder want een derde keer scoren zat er niet in: Strandberg liet twee kansen onbenut en Buyens trapte op de vuisten van doelman Boeckx.

In de stand doet Anderlecht opnieuw haasje-over met Zulte Waregem. De Brusselaars staan zo weer tweede, op twee puntjes van leider Club Brugge dat in eigen huis geen punten liet liggen tegen waasland-Beveren. Westerlo blijft hangen op de voorlaatste plaats, met drie punten meer dan rode lantaarn Moeskroen.