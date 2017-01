KV Oostende gaat de mist in tegen vertimmerd Charleroi

KV Oostende heeft zich in de eigen Versluys Arena laten verrassen door een goed counterend Charleroi (1-2). De Kustboys moeten zo angstig achteromkijken in de strijd om Play-Off 1, waarin Charleroi een uitstekende zaak doet. De Zebra’s klimmen door de zege naar de vijfde plek. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

In een bijzonder mistige Versluys Arena moest KV Oostende zijn revelatie voorin Landry Dimata missen door een blessure. De bezoekers uit Charleroi hadden echter heel wat meer problemen in een wedstrijd die uitermate belangrijk was voor Play-Off 1: zij moesten hun geschorste controleur Damien Marcq missen én hadden de Waalse fans ook nog eens besloten de verplaatsing te boycotten. Genoeg reden voor Felice Mazzu om met een driemansdefensie te starten en zijn ploeg helemaal door elkaar te gooien.

Verrassend genoeg nam Stergos Marinos zo op rechts de plek in van Clinton Mata, en zo mogelijk nog meer verrassend was het dat die ingreep al na twee minuten een doelpunt opleverde. Christian Benavente liet een lage voorzet van de Griek slim door de benen lopen, Hamdi Harbaoui schoof de bal precies in het hoekje.

Foto: BELGA

Marinos met tweede assist

De verrassende elf van de Zebra’s bleven gevat counteren tegen een weinig doortastende thuisploeg. Op het halfuur leverde dat de 0-2 op na alweer een knappe rush van... Marinos, die Zarko Tomasevic ontweek en de bal op een schoteltje aanbood aan Benavente, die maar binnen te duwen had.

Gelukkig voor de thuisploeg achtte Michiel Jonckheere toen zijn moment gekomen. De middenvelder trapte een bal vanuit stand vanop zo’n twintig meter heerlijk in het kruis. De Kustboys herleefden en kwamen op slag van rust bijna nog gelijk. Fernando Canesin bediende Goh Bi Cyriac, maar Nicolas Penneteau ging goed plat.

Foto: BELGA

Verdiende gelijkmaker blijft uit

Ook na rust bleef de thuisploeg het echter ontiegelijk moeilijk hebben om aan echte kansen te komen. Cyriac en Kévin Vandendriessche claimden allebei vergeefs een penalty en Jonckheere kon nog eens aanleggen, maar besloot dit keer pal op Penneteau. De gelijkmaker hing in de lucht, maar verdwaalde ergens in de mist.

Charleroi doet zo een uitstekende zaak. Het springt over AA Gent en KV Mechelen naar de vijfde plek in het klassement en komt tot op amper twee puntjes van KV Oostende, dat ook de Buffalo’s en de Mechelaars morgen nog korter kan zien komen.