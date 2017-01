Standard kan weer niet winnen maar flater van Eupense doelman redt punt voor Rouches

Standard heeft geen goede zaak gedaan voor Play-Off 1. De Rouches leden in Eupen alweer puntenverlies maar moesten finaal nog blij zijn met een punt. Na amper drie minuten waren de Luikenaars op voorsprong gekomen maar in een desastreuze tweede helft leken ze kopje-onder te gaan. Tot de doelman van Eupen in de fout ging: 2-2.

Bij Eupen geen spoor van Onyekuru, de Nigeriaan zou aansturen op een vertrek (Celtic?) en Jeffren startte op zijn plaats. Condom zette ook Van Crombrugge in doel omdat hij “niet tevreden was” over Niasse in de voorbije wedstrijden. Standard keerde terug naar een viermansverdediging. Kosanovic en Enoh begonnen op de bank, nieuwkomer Marin debuteerde in de basis. In doel werd ook de flaterende Hubert geslachtofferd ten koste van Gillet.

De eerste kans was meteen raak: Marin zwiepte de bal voor doel en had meteen zijn eerste assist te pakken toen Belfodil de bal in doel verlengde met de kop: 0-1. Een serieuze domper voor de thuisploeg maar die trok verwoed op zoek naar de gelijkmaker en versierde ook al snel drie grote kansen: Jeffren knalde echter op Laifis, Lazare mikte na een mooie dribbel op de paal en Sylla aarzelde net te lang oog in oog met Gillet.

Foto: BELGA

Genoeg om aan op te warmen in het ijskoude Eupen en de kansen bleven komen, nu vooral aan de overkant wanneer de Rouches onder de druk van de thuisploeg kon uitkomen. Sà knalde vol op de Eupense dwarsligger, Mladenovic mikte net naast, en de rebound van Raman na een weggebokst schot van Edmilson was te zacht om Van Crombrugge te bedreigen.

Gillet moest zich in de blessuretijd een derde keer omdraaien, maar de lijnrechter liet het kopbaldoelpunt van Sylla niet goedkeuren.

Foto: BELGA

De tweede helft begon met wat minder animo dan de eerste maar toch kregen we ook nu na negen minuten al een doelpunt. Een gekruist schot van een volledig vrijstaande Lazare leek naast te gaan maar via het been van de ongelukkige Laifis ging de bal in het dak van het doel: 1-1. Eupen drukte door maar een loeier van Jeffren werd door Gillet in corner gebokst. Het was slechts uitstel want Sylla mocht in minuut 65 wel heel makkelijk wegdraaien van pechvogel Laifis en schoof de 2-1 simpel onder de doelman...

Foto: Photo News

Het licht ging bijna volledig uit voor de Luikenaars toen Diagne de trekker overhaalde van op zo’n 25 meter maar zijn knal plofte uiteen op de kruising. Jankovic zette nog alles op alles met de inbreng van Mbenza, Danilo en Emond maar het bracht allemaal geen zoden aan de dijk. Het was zowaar Eupen dat in het slot nog het meeste druk naar voren kon zetten. Toch viel het doelpunt nog aan de overkant toen Van Crombrugge in de fout ging: de anders zo secure goalie schatte een diepe bal verkeerd in, wachtte te lang en zo kon Belfodil er nog een voetje tussen steken. De bal rolde traag in het lege doel: 2-2...

Foto: BELGA

In de stand doet Standard echter ook met dat puntje een erg slechte zaak voor een ticket in Play-off 1. De Rouches staan nu negende met vier punten minder dan AA Gent, dat voorlopig zesde staat. Eupen blijft op drie na laatste, met zes punten voorsprong op rode lantaarn Moeskroen.