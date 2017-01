Genk dichter bij Play-Off 1 na nieuwe zege tegen geplaagd KV Kortrijk

De heropstanding van Racing Genk lijkt ingezet. Na de zege bij Eupen pakten de Limburgers nu ook met sprekend gemak de volle buiten tegen KV Kortrijk, dat zo achterblijft met een nul op vierentwintig. Siebe Schrijvers scoorde meteen bij zijn eerste basisplaats sinds zijn terugkeer naar zijn moederclub. Blauw-wit zag wel doelman Marco Bizot uitvallen met een op het eerste zicht zware blessure. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Racing Genk kon de thuismatch tegen KV Kortrijk maar beter winnen wilde het uitzicht blijven houden op Play-Off 1. Leon Bailey zat niet in de kern bij de Limburgers wegens transferbeslommeringen en moest voor straf zelfs met de beloften trainen. Dat betekende dat Siebe Schrijvers zijn eerste basisplaats te pakken had sinds zijn terugkeer naar de Cristal Arena. Bij de Kortrijkzanen gooide coach Van Lancker zijn ploeg door elkaar. Geen spoor van Stijn De Smet, Pavlovic, Chevalier en Kaminski startten op de bank.

De Griekse doelman Michalis Sifakis mocht zo starten bij KV Kortrijk, maar het duurde niet lang vooraleer Van Lancker daar spijt van kreeg. De goalie schatte een afstandsschot van Timothy Castagne verkeerd in en Siebe Schrijvers knalde de rebound kurkdroog tegen de netten.

Foto: Photo News

Competitiedebuut voor 19-jarige doelman Jackers

Een dol begin, dat enkele minuten later al helemaal geneutraliseerd werd door een blessure bij Genk-doelman Marco Bizot, die bij een uittrap in het gras bleef steken en afgevoerd moest worden. De 19-jarige doelman Nordin Jackers mocht zo zijn competitiedebuut vieren. Hij kreeg enkel de wanhoopspogingen van Idriss Saadi en Elohim Rolland om zijn handschoenen te verwarmen.

Genk domineerde zonder te flitsen en maakte op slag van rust ook de 2-0 na alweer een goede actie van de prima spelende Castagne. Die schilderde de bal perfect op het hoofd van Aly Samatta, de Tanzaniaan buffelde keihard zijn tweede kopbalgoal in evenveel matchen in doel.

0 op 24 voor Kortrijk, wat doet bestuur?

In de tweede helft liep Racing Genk op zijn dooie gemakje nog wat verder uit. Alejandro Pozuelo kreeg de bal aangespeeld in de zestien en plaatste de bal heel knap via de verste paal in doel. In het slot ontsnapte Kortrijk nog aan meer averij toen Omar Colley een hoekschop op de paal kopte, al hield het doelhout Hervé Kage in de laatste minuut ook nog van een eerredder.

Genk leunt dankzij de zes op zes in het nieuwe jaar wel heel dicht tegen de top zes aan. Het staat nu op één puntje van AA Gent en KV Mechelen. KV Kortrijk blijft achter met een ontstellende 0 op 24 (!). De vraag is hoe lang het West-Vlaamse bestuur het nog aankijkt met het duo Van Lancker-Belhocine.