Izquierdo bezorgt kwistig Club Brugge driepunter tegen Waasland-Beveren

Club Brugge heeft met 2-1 gewonnen van Waasland-Beveren op speeldag 23 van de Jupiler Pro League. Doordat het zelf bijzonder kwistig omsprong met de talrijke kansen en Zinho Gano op het uur onverwacht de openingstreffer van nieuwkomer Lex Immers uitwiste, moest het daarvoor onverwacht wel nog wat zweten. José Izquierdo sleurde blauw-zwart in het slotkwartier echter alsnog naar de zege. Club Brugge komt zo weer alleen op kop. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Club Brugge had nog een appeltje te schillen met Waasland-Beveren. In de heenronde beet het immers de tanden stuk op de Waaslanders. Het moest het wel zonder de lichtgeblesseerde Benoît Poulain en Jelle Vossen doen. Trainer Michel Preud’homme koos daarom voor een 3-4-3 opstelling, met Laurens De Bock naast Björn Engels en Stefano Denswil en ook wintertransfers Helibelton Palacios en Lex Immers in het team. De eerste nam de rechterflank voor zijn rekening, de Nederlander moest voor de aansluiting bij spits Wesley Moraes zorgen. Bij de bezoekers was aanwinst Steeven Langil nog niet speelgerechtigd, in doel nam Merveille Goblet de plaats in van de niet fitte Laszlo Köteles.

De eerste de beste keer dat de thuisploeg de neus echt aan het venster stak was het al bingo. José Izquierdo legde aan vanuit een scherpe hoek, Goblet liet de bal schieten en Wesley mikte de rebound op de paal. Nieuwkomer Immers stond echter op de goede plaats en had maar in het lege doel te schuiven: 1-0. Club Brugge was heer en meester en stond voortdurend op de helft van Waasland-Beveren te voetballen. Op het kwartier kon Hans Vanaken een hoekschop inkoppen, zijn inzet strandde in het zijnet.

Foto: BELGA

Gano straft Brugs nonchalance af

Ondanks zijn dominatie liet blauw-zwart het tempo wel wat zakken en dat betaalde het op het halfuur bijna cash. Bjorn Engels met een foutje, François Marquet leek alleen richting Ludo Butelle te kunnen maar de Fransman was snel uit zijn zestien en pakte zowaar uit met een prima tackle. Club Brugge reageerde door nog twee prikjes uit te delen. Een knal van Wesley werd gepareerd door Goblet, een plaatsbal van een bedrijvige Immers zeilde nipt over. Op slag van rust leek de 2-0 dan toch een feit toen de Beverse doelman een knal van Hans Vanaken onvoldoende kon wegslaan. Wesley kon vrij inkoppen, maar kopte nogal knullig pal op Goblet.

Na de koffie had Club het gaspedaal weer gevonden. Al binnen de eerste vijf minuten kreeg het twee uitstekende kansen om zijn voorsprong te verdubbelen, maar evenveel keer lag Goblet dwars. Eerst was de goalie bij de pinken om een snedige Izquierdo van de tweede te houden. Daarna stuurde Ruud Vormer Wesley alleen op de doelman af, maar Goblet ging goed plat op dienst laconieke balletje. Tot ieders verrassing was het niet Club Brugge, wel Waasland-Beveren dat scoorde. Zinho Gano torende boven iedereen uit op een vrije trap van François Marquet en kopte de 1-1 in de hoek.

Foto: BELGA

Izquierdo bevrijdt Club Brugge

Club Brugge schoot wakker en versierde nog een paar goede kansen. Alweer Goblet hield Immers van zijn tweede doelpunt en heel Brugge schreeuwde zijn ongenoegen uit toen Hans Vanaken geen penalty maar een gele kaart kreeg nadat hij tegen de vlakte ging in de zestien. Scheidsrechter Bram Van Driessche stond er echter met zijn neus op. Een minuutje later werd Ruud Vormer goed aangespeeld in de zestien. De Nederlander kon Goblet echter vanop enkele meters niet verrassen.

Blauw-zwart leek afgestraft te zullen worden voor al die verkwiste kansen - schoten tussen de palen: tien tegen één - maar kon een kwartier voor tijd rekenen op wie anders dan José Izquierdo om de Beverse muur te slopen. De Colombiaan schudde met een versnelling zijn mannetje van zich af in de zestien en frommelde het leer in een piepklein gaatje tussen de eerste paal en de doelman: 2-1.

Door de zege komt Club Brugge weer alleen op kop. Blauw-zwart telt twee punten voorsprong op Anderlecht, dat won bij Westerlo. Zulte Waregem volgt op drie eenheden.