Negentig minuten met man meer, maar nog kan Anderlecht Standard niet kloppen

Anderlecht is er niet in geslaagd om naar de kop van de Jupiler Pro League te wippen. Het speelde 0-0 gelijk tegen Standard, dat nochtans 90 minuten met tien speelde na een rode kaart voor Mladenovic. De Rouches kunnen Play-off 1 nu wel definitief vergeten. Bekijk de samenvatting vanaf 23u.

Mladenovic snapt niets van zijn rode kaart Foto: Isosport

Geen enkel plan overleeft het het eerste contact met de vijand. Dat gold vandaag ook in de eerste plaats Standard-coach Jankovic. De Serviër lag al onder vuur na teleurstellende resultaten en zag al na amper één minuut hoe Mladenovic een rode kaart kreeg van ref Vertenten. Mladenovic, aan zijn tweede match in de Jupiler Pro League bezig, reageerde verbouwereerd, al wat Standard was protesteerde luidkeels, al maakte de Serviër wel degelijk een slaande beweging richting Chipcio. Jankovic moest dus ingrijpen en wisselde de nog eens gestarte Emond voor Danilo, nog een nieuwkomer.

Gillet van goudwaarde

Anderlecht wilde meteen profiteren van de chaos bij de Rouches en zette een offensief op. Gillet redde knap op een schicht van Chipciu en stond ook pal op pogingen van Teodorczyk. Eén keer was de voormalige Rode Duivel geklopt, uitgerekend op een schot van...Adrien Trebel. Ditmaal stond de paal pal. Aan de overkant konden we met héél veel moeite een poging van Belfodil noteren, maar Standard kreeg aanvallend werkelijk niets voor mekaar.

Een gefrustreerde Stanciu Foto: BELGA

Op naar de tweee helft dan, met eenzelfde spelbeeld: Anderlecht dat aandrong, Standard dat dapper verdedigde. De tien overgebleven Rouches weerden zich als leeuwen. Op het middenveld liepen nieuwelingen Danilo en Marin de longen uit het lijf, in doel redde Gillet alles wat er te redden viel. En dat was nog geen beetje: Dendoncker, Bruno, Teodorczyk, Stanciu, telkens leek Gillet de bal aan te zuigen als een magneet. En net als in de eerste helft stond ook de lat weer paraat om redding te brengen, ditmaal op een knal van Obradovic.

Afgekeurd doelpunt

Eén keer was het raak en kon Nuytinck het leer binnenprikken, maar dat feestje ging niet door: buitenspel. Wat Anderlecht ook probeerde...scoren lukte niet. Telkens liep er wel niets mis of zat er een verdedigend been in de weg. En Standard? Dat eindigde de match zoals het ze begonnen was: met een rode kaart voor een slag. Ditmaal was Belfodil de schuldige van dienst.

Foto: BELGA

Het gelijkspel is een slechte zaak voor beide teams. Anderlecht laat na over Club Brugge naar de eerste plaats te wippen, maar komt wel op een puntje van blauw-zwart. Standard heeft 32 punten, zeven minder dan nummer zes AA Gent en kan Play-Off 1 wel op zijn buik schrijven (klik voor klassement).