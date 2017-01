AA Gent raast in sterke tweede helft voorbij Club Brugge en duikt top-zes weer binnen

AA Gent heeft de Slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-0, genoeg om de Buffalo’s weer de top-zes in te loodsen. Nieuwkomer Kubo en Coulibaly scoorden. Als Anderlecht om 18u Standard klopt, springt het bovendien over de Bruggelingen naar de kop van de Jupiler Pro League. Bekijk hier de samenvatting vanaf 23u!

Het was even schrikken toen we het wedstrijdblad van de Slag om Vlaanderen te zien kregen. Bij Club Brugge geen verrassingen, maar bij de thuisploeg des te meer: Dejaegere was geblesseerd en Milicevic ziek, maar niemand had verwacht dat coach Hein Vanhaezebrouck zijn ploeg op zeven plaatsen zou wijzigen. Onder meer nieuwkomers Gigot en Kubo startten, net als Neto, Verstraete en Coulibaly. Voor Jeremy Perbet was er zelfs geen plekje op de bank. “Je kan gen vijf spitsen op de bank zetten”, luidde de simpele verklaring van de Gent-coach.

Dominant Club

In de eerste helft leek de rustige vastheid van Michel Preud’homme het beste te lonen. Zijn Club begon soeverein aan de match en kreeg verschillende goede kansen. Zowel Vanaken, Vossen als Izquierdo en Refaelov hadden de 0-1 aan de voet, maar faalden in de afwerking. En toch: ondanks die bezoekende dominantie was het de thuisploeg die op centimeters van een doelpunt kwam. In de 33ste minuut klopte Engels bijna zijn eigen doelman, die bal tegen de paal werkte. Neto kon de rebound binnenkoppen, maar via de voet en de borstkas van Butelle kreeg de Franse doelman de bal onder controle. De Buffalo’s schreeuwden om een doelpunt, maar ref Lardot gaf geen krimp. Terecht, bleek uit de beelden.

Even twijfel, maar de beelden zijn duidelijk: géén goal

Geen doelpunten dus in de eerste helft, wel in de tweede. Het schot van Moses Simon op de paal zette de toon voor een Gentse storm, bekroond door een knap doelpunt van Kubo. De Japanner kwam donderdag pas aan in de Arteveldestad maar gaf meteen zijn visitekaartje af: hij krulde in de 52ste minuut een vrije trap heerlijk in het hoekje -al had Butelle hier beter kunnen doen.

Aangeslagen Club

Club Brugge was aangeslagen door het doelpunt en op het uur haalde Michel Preud’homme Refaelov naar de kant voor Abdou Diaby. Gent bleef de betere ploeg en dwong onder meer via Simon enkele kansen af. De Nigeriaan ging ook neer na stevige duw, maar Laforge deed er niets mee.

Foto: Photo News

En Club Brugge? Dat probeerde wel, maar toen Diaby weigerde zijn ploegmaats aan te spelen werd hij op een fluitconcert uit het Brugse vak getrakteerd. Ook de wissel van Vossen voor Wesley kon niet bij alle bezoekende fans op begrip rekenen. En toch, toch werd het bijna 1-1: een kwartier voor tijd kopte Bjorn Engels na een hoekschop hard richting doel. Kalinic had er alle moeite mee, maar kwam met de schrik weg. Hoewel de bezoekers bleven aandringen, gaf Kalinic geen krimp meer. Elke hoge bal verdween in zijn grijpgrage handen, en uiteindelijk werd het Gentse feestje nog mooier toen Coulibaly in de slotminuut de 2-0 onder Butelle schoof.

Goede zaak voor AA Gent

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA

In het klassement klimt AA Gent naar de vijfde plaats met 39 punten, evenveel als Oostende. Nummer zes KV Mechelen volgt op één puntje. Het wordt nog spannende strijd, met andere woorden. Club Brugge blijft voorlopig leider met 49 eenheden, maar als Anderlecht later op de avond Standard klopt springen de Brusselaars naar de kop van het klassement ( klik hier voor klassement ).