KV Kortrijk wint tegen Lokeren voor het eerst in tien wedstrijden

Na acht nederlagen op rij heeft KV Kortrijk eindelijk nog eens de drie punten gepakt. Het won met 2-1 van Lokeren na twee doelpunten van Teddy Chevalier. Tom De Sutter scoorde de aansluitingstreffer voor Lokeren, maar de Oost-Vlamingen beten daarna hun tanden stuk op de Kortrijkse defensie. Door deze overwinning springt KV Kortrijk over Lokeren naar de tiende plaats. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Bij KV Kortrijk moesten onder meer Kaminski en Joazinho toekijken vanop de bank voor de cruciale wedstrijd tegen Sporting Lokeren. Tomislav Barbaric verving Samuel Gigot, die deze week naar AA Gent trok. Bij Lokeren moest coach Kirstinsson schuiven, Maric was geveld door ziekte en Overmeire was gekwetst. Rassoul en Bolbat kregen zo een basisstek.

Teddy is terug

In een tempoloze eerste helft kwam Kortrijk het beste uit de studieronde. Na 18 minuten spelen opende Teddy Chevalier, alweer hij, de score voor de Kerels. De Fransman krulde van aan de rand van de zestien de bal voorbij Lokeren-doelman Copa. Lokeren meteen in de problemen, maar twee minuten later leek de 1-1 al op het bord te staan. De goal van Rassoul werd echter afgekeurd na een bijzonder lichte duwfout op KVK-speler Rolland.

Dan had Teddy Chevalier toch meer meeval. Het Franse woelwater kreeg al langer de stempel van lastige jongen opgeplakt, maar wat kan hij begenadigd voetballen als hij zijn dagje heeft. Iets na het halfuur knalde de spits een opwippertje van Saadi in één tijd prachtig voorbij een zwevende Copa, goed voor de verdiende 2-0 voorsprong.

Toch kon Lokeren nog voor de rust een beetje vertrouwen opdoen. Tom De Sutter torende hoog boven de rest uit bij een hoekschop, vijf minuten voor halfweg. Hij kopte autoritair de 2-1 aansluitingstreffer in doel, goed voor (nog maar) zijn derde doelpunt dit seizoen. Dat was meteen ook de ruststand.

Kansen niet afgewerkt

Na de rust deed Lokeren er alles aan om de gelijkmaker te scoren. De Oost-Vlamingen trokken na de rust het laken naar zich toe, maar scoren lukte niet. Hupperts kreeg al na twee minuten in het tweede bedrijf een opgelegde kans voor de 2-2, maar trapte de bal alsnog over het lege doel van KV Kortrijk. In de toegevoegde tijd had Lokeren de bal maar binnen te duwen na mistasten van doelman Sifakis, maar Martin en De Ridder kregen de bal er niet in.

Lokeren scoorde dit seizoen nog maar 22 doelpunten en laten daarmee enkel Waasland-Beveren achter zich. Op het veld van KV Kortrijk werd duidelijk waarom: de ploeg van Runar Kristinsson kan zijn (weinige) kansen niet afwerken. De IJslandse trainer probeerde het tij nog te keren met de inbreng van Steve De Ridder en Eugene Ansah, maar Kortrijk hield de nipte voorsprong vast.

Zo komt er een einde aan de negatieve spiraal van KV Kortrijk. Het kon voor de eerste keer in tien wedstrijden winnen en verloor daarvan negen duels. Door deze zege springt KVK over Lokeren naar een tiende plaats, Lokeren staat elfde.