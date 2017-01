KV Mechelen zet Play-off 1 ambities in slotminuut kracht bij met zege tegen Genk

Iedereen zat met de gedachten bij Genk-speler Thomas Buffel na het overlijden van zijn vrouw Stephanie De Buysser, maar toch moest er gevoetbald worden in Mechelen. Het werd een wedstrijd met veel emotie, en een winning goal in de laatste minuut: 1-0. Seth De Witte trapte KV Mechelen richting de zesde plaats, Genk blijft achtste en doet een slechte zaak in de strijd om Play-off 1. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be.

Bij Racing Genk ontbrak Leon Bailey uiteraard in afwachting van zijn transfer naar het Duitse Leverkusen. Ook Marco Bizot was er niet bij, de Nederlandse doelman viel geblesseerd uit tegen Kortrijk. Zijn vervanger was opnieuw de jonge Jackers, Dries Wouters nam de plaats van Uronen in achterin. Bij KV Mechelen was er opnieuw een basisplaats voor Croizet, hij was vorige week nog disciplinair geschorst. Vanlerberghe en De Witte stonden in de defensie door het ontbreken van Vitas en Cocalic, beiden geschorst.

Voor de wedstrijd begon hielden beide ploegen een minuut stilte voor Genk-kapitein Thomas Buffel. Hier kan u de indrukwekkende beelden bekijken. Daarna floot scheidsrechter Sebastien Delferière de wedstrijd op gang, maar het was duidelijk dat het voetbal vanavond pas op de tweede plaats kwam. Genk nam de wedstrijd wel in handen, maar speelde geen echte kansen bij elkaar in het openingskwartier.

Flauwe eerste helft

Na negentien minuten werd het spel symbolisch stilgelegd. Ditmaal geen minuut stilte, wel een groot applaus voor de Genkse kapitein en nummer 19 Thomas Buffel. Het Genkse uitvak kleurde helemaal zwart, de Limburgse aanhang ontrolde een spandoek met daarop “rust zacht, Stephanie”. Een prachtig gebaar van beide ploegen. Bekijk hier de beelden.

Foto: Isosport

Foto: Isosport

Halfweg stond het nog steeds 0-0. Genk probeerde wel, maar vond geen oplossing tussen de linies van KV Mechelen. De thuisploeg kwam beter uit de kleedkamer, maar het voetbalde ook geen kansen bij elkaar. Een vrije trap van Bjelica kon voor het eerste Mechelse gevaar zorgen in de tweede helft, maar de bal ging aan alles en iedereen voorbij.

Dan toch winning goal

Met nog een halfuur op de klok sloeg de Genkse motor even aan. Coosemans ging echter goed plat op een schot van Pozuelo, even daarvoor had Samatta een grote kans gemist. KV Mechelen voerde de druk op en kreeg één minuut voor affluiten dan toch loon naar werken. De bal raakte niet weg uit het Genkse strafschopgebied, Seth De Witte pikte de bal op en trapte de 1-0 voorbij doelman Jackers.

Het antwoord Racing Genk liet niet lang op zich wachten. Coosemans pareerde prachtig op een knal van Samatta en een buffelstoot van Dewaest in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Dichter bij het doelpunt kwam Genk niet meer, KV Mechelen doet een zeer goede zaak in de strijd om Play-off 1. Het staat nu zesde met twee punten meer dan AA Gent en vier punten meer dan Racing Genk.