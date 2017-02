Twee eigen doelpunten leveren tien Oostendenaars levensbelangrijke zege op tegen KV Mechelen

KV Oostende heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om Play-Off 1. Twee own-goals van KV Mechelen-verdedigers Jordi Vanlerberghe en Seth De Witte bezorgden de Kustboys de drie punten in een duel met een rechtstreekse concurrent. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

De match tussen KV Oostende (vijfde) en KV Mechelen (op één punt zevende) was een regelrecht duel voor Play-Off 1. Bij KV Oostende kwam Andile Jali in de ploeg voor de geschorste Kévin Vandendriessche. KV Mechelen-trainer Yannick Ferrera koos ervoor om Xavier Chen en Nicolas Verdier hun kans te geven ten nadele van Van Cleemput en Kolovos.

KV Oostende zat niet bepaald in een goede spiraal en het was KV Mechelen dat in het hol van de leeuw het initiatief nam. Aanvoerder Seth De Witte kopte maar nipt voorlangs op een voorzet vanop links. Even later nam Verdier na een knappe solo-actie Oostende-goalie William Dutoit op de korrel. De Fransman ging goed plat. Even voorbij het kwartier kwam de thuisploeg ook opzetten. En hoe: eerst haalde Yassine El Ghanassy loeihard uit van buiten de zestien, zijn knal spatte uiteen op de kruising. Twee minuten later was het wèl prijs. Een strakke voorzet van Michiel Jonckheere werd door de ongelukkige Jordi Vanlerberghe nogal lullig in eigen doel getrapt.

Musona maakt het thuisploeg moeilijk met tweede geel

Oostende voerde nu de forcing en kwam net voor rust nog dicht bij een tweede doelpunt. Knowledge Musona kon tot twee keer toe vanuit een scherpe hoek hard uithalen, twee keer hield het lichaam van Colin Coosemans de Kustboys van een geruststellende voorsprong bij de koffie. Musona eiste na rust een negatieve hoofdrol op met een tweede gele kaart voor een fout op El Messaoudi. Oostende moest meteen achteruit en mocht van geluk spreken dat de gelijkmaker van Tim Matthys afgekeurd werd vor positie-buitenspel van Yohan Croizet.

KV Mechelen bleef komen, Oostende verdedigde met man en macht. Een volley van Kolovos zoefde over en Mats Rits kwam net tekort om een voorzet van Osaguona in doel te lopen. Dutoit redde even later een harde knal van Verdier en gooide zich ook goed in de baan van de rebound van de vrijstaande Laurens Paulussen. Nog eens Rits had een voorzet maar voor het inschuiven, maar trapte het leer haast loodrecht de lucht in. Net toen de gelijkmaker onmogelijk nog langer kon uitblijven, was het KV Oostende dat zowaar de 2-0 lukte. En weer was het via een verdediger dat de bal in doel belandde: Lars Godeau kopte het leer via de schouder van Seth De Witte in doel. De zege was binnen voor de Kustboys.

Door de zege staat KV Oostende na een mindere reeks weer wat steviger in de top zes. KV Mechelen doet een slechte zaak en verzuimt de sprong te maken naar de gelukkigen die Play-Off 1 mogen spelen.