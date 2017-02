Zulte Waregem boort AA Gent in slotminuut drie gouden punten door de neus

Zulte Waregem en AA Gent hebben op speeldag 25 van de Jupiler Pro League 1-1 gelijkgespeeld. AA Gent leek drie gouden punten te gaan pakken dankzij alweer een doelpunt van nieuweling Yuya Kubo, maar Henrik Dalsgaard besliste daar in de allerlaatste minuut anders over. De Buffalo’s worden zo drie gouden punten door de neus geboord en wachten al van midden november op nog eens een uitzege. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Zulte Waregem-AA Gent was na Club Brugge-Charleroi de tweede match van speeldag 24 tussen twee ploegen die momenteel in Play-Off 1 staan. En Zulte Waregem-trainer Francky Dury pakte meteen met een verrassing uit in zijn basiself. Nieuwkomer Robert Mühren begon meteen in het team. Ook doelman Kenny Steppe, Sander Coopman en Onur Kaya (terug uit blessure) kwamen weer in de ploeg. Sammy Bossut was ziek en stond net als Alessandro Cordaro niet tussen de starters. Bij AA Gent twee wissels in vergelijking met de ploeg die Club Brugge klopte: Brecht Dejaegere en Anderson Esiti kwamen in de ploeg voor de lichtgeblesseerde Samuel Kalu en Birger Verstraete.

Een aanvankelijk leuke pot voetbal, met halve kansjes voor Moses Simon, Brecht Dejaegere en Stefan Mitrovic namens AA Gent, werd echter al snel in de kiem gesmoord. Het openingskwartier was nog voor de Buffalo’s, daarna nam de thuisploeg over. Essevee voetbalde aardig, maar kwam nauwelijks tot kansen. De eerste helft leverde nauwelijks opwinding op, of het moest al zijn toen Davy De fauw gewisseld moest worden nadat hij een beuk kreeg van Yuya Kubo.

Venijn zit in het slot

Ook in de tweede helft was er maar weinig dadendrang. Sander Coopman testte de grijparmen van Gent-doelman Lovre Kalinic eens en Brian Hamalainen duwde eens tegen Brecht Dejaegere, maar ref Sébastien Delferière vond het te weinig voor een penalty. Ondanks de goede bedoelingen van beide teams was de tweede helft in hetzelfde bedje ziek als de eerste, tot Brecht Dejaegere uitpakte met een achttienkaraatspass op Kubo. De Japanse nieuwkomer bij AA Gent was een fractie vlugger op de bal dan Steppe en werd door de keeper van Zulte Waregem onderuitgehaald. Penalty! Kubo zette zich zelf achter de bal, stuurde Steppe de verkeerde kant op en scoorde zo ook in zijn tweede wedstrijd voor de Gentenaars. 0-1.

Foto: BELGA

Zulte Waregem probeerde de bakens nog wel te verzetten in het slot, maar kon nauwelijks tot kansen komen... tot in de allerlaatste minuut. Een hoekschop bleef hangen voor het doel van Lovre Kalinic en Henrik Dalsgaard stond op de goede plek om het leer binnen te duwen. Zo wist Essevee zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen in de allerlaatste minuut nog af te wenden, AA Gent wacht nu al van midden november op nog eens een zege op verplaatsing en laat drie gouden punten liggen in de strijd om Play-Off 1.

De Buffalo’s staan nu gelijk met Charleroi op de vijfde plek. Zulte Waregem blijft derde en heeft de nacompetitie zo goed als binnen.