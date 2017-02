Inspiratieloos Anderlecht verspeelt twee punten in Lokeren

Anderlecht heeft vrijdagavond nagelaten om over Club Brugge naar de leiding van de Jupiler Pro League te springen. De Brusselaars speelden zonder hun coach Weiler een bijzonder zwakke match op Lokeren en mochten achteraf nog blij zijn dat het 0-0 bleef. Door dit gelijkspel komt Anderlecht voorlopig wel naast Club Brugge op kop. Club Brugge speelt zondag nog thuis tegen Charleroi en kan opnieuw uitlopen tot drie punten. Ook Zulte Waregem kan voorbij Anderlecht gaan als het zondag thuis wint van AA Gent.

Geen René Weiler op de bank bij Anderlecht. De Zwitserse coach verloor afgelopen week zijn vader en liet assistent David Sesa de verantwoordelijk langs de lijn nemen. Of Weiler of Sesa de basisopstelling maakte weten we niet, maar Sofiane Hanni moest tevreden zijn met een plaats op de bank. De Roemenen Stanciu en Chipciu kregen de voorkeur. Bij Lokeren was Tom De Sutter geblesseerd. Martin stond diep in de punt.

Na een minuut stilte voor de vader van Weiler bleef het ook in de volgende 45 minuten vrij stil op de tribunes van Daknam. Het was aan Anderlecht op geen enkel moment te merken dat de leidersplaats in de Jupiler Pro League op het spel stond. Zo mak was het spel van de Brusselaars. Zoals zo vaak al dit seizoen hoopten ze bij Anderlecht dat een flits van Teodorczyk wel zou volstaan om op voorsprong te komen. Maar de topschutter werd te weinig in stelling gebracht door zijn ploegmakkers en het vizier van Teo stond ook niet op scherp. En zo waren de beste kansen voor de pauze nog voor de thuisploeg. Hupperts, Straetman en Terki knalden naast.

Foto: BELGA

Weinig beterschap na de rust. Al werden de zeldzame kansen toch iets gevaarlijker. Eerst redde Nuytinck knap op een poging van Straetman, aan de overkant keerde Copa een vrije trap van Stanciu. Interim-coach Sesa slachtofferde na 66 minuten de Roemeense topaankoop - wat een bleke match! - voor Sofiane Hanni. En ook landgenoot Chipciu werd vervangen door Bruno. Met Hanni en Bruno tussen de lijnen liep het echer niet vlotter voor paars-wit. Omdat geen van beide ploegen iets zou opschieten met een gelijkspel werd het slotkwartier toch nog een aangenaam kijkstuk. De ene counter volgde op de andere. De beste tegenaanvallen kwamen van de thuisploeg. Miric vond echter Nuytinck op zijn weg en Bolbat knalde een open doelkans ter hoogte van de penaltystip huizenhoog over.

Een inspiratieloos en pijnlijk zwak Anderlecht kwam nooit meer in de buurt van de winning goal. Zo laten de Brusselaars de voorlopige leidersplaats liggen, al komen ze met 49 punten wel naast Club Brugge op kop. De landskampioen ontvangt zondag Charleroi. Lokeren komt voorlopig naast STVV op de elfde plaats.