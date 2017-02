Play-Off 1 lijkt weg voor Standard na bolwassing van KV Kortrijk, fans jouwen eigen ploeg uit

Uitgefloten door de eigen fans, drie goals om de oren van KV Kortrijk en Play-Off 1 zo goed als weg. De match van de laatste kans voor Standard is uitgelopen op een ontzettende nachtmerrie: 0-3. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Het was de thuisploeg die het best aan de wedstrijd begon, maar de bezoekers, die vorige keer voor het eerst in negen wedstrijden nog eens konden winnen, hadden halfweg de eerste helft de beste kansen. De herrezen Teddy Chevalier wist de verrassende 0-1 binnen te prikken na een scrimmage in de zestien. Daarop zetten de Rouches alle zeilen bij om gelijk te maken. Op slag van rust leek het tot twee keer toe zover, maar eerst haalde Goutas een trap van Ishak Belfodil van de lijn en daarna werd een doelpunt van Renaud Emond terecht afgekeurd voor buitenspel.

De Rouches moesten na rust vol aan de bak maar kregen algauw het deksel op de neus toen Alexander Scholz zich verkeek op een voorzet en Idriss Saadi koudweg de 0-2 binnenlegde. Het sein voor het publiek om zich massaal tegen de eigen ploeg te keren. Dat probeerde nog wel, maar ondanks de druk kwam het niet meer tot echte kansen en kreeg het zowaar nog een heerlijke volley van Saadi om de oren.

Standard-fans supporterden voor KV Kortrijk

De 0-3 zette nog meer kwaad bloed bij de Standard-fans, die de eigen ploeg uitjouwden en luidkeels voor de bezoekers uit KV Kortrijk begonnen te supporteren. Met nog vijf minuten op de klok was het stadion al halfleeg gelopen. De Rouches ontsnapten in het slot zelfs nog aan de 0-4 toen Saadi een assist van Ouali nipt naast tikte.

Door de nederlaag is Play-Off 1 zo goed als uitgesloten voor Standard, dat zes punten achterstand telt op nummer zes AA Gent en ook nog KV Mechelen en Racing Genk voorbij moet om bij de beste zes te raken.