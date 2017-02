Club Brugge komt met schrik vrij na zwakke eerste helft tegen Charleroi

Een treffer van Jelle Vossen heeft Club Brugge de volle buit bezorgd tegen Charleroi. Blauw-zwart had het wel lang niet onder de markt tegen de Zebra’s en mocht zelfs van geluk spreken dat het halfweg niet op achterstand stond na een onbegrijpelijke misser van Chris Bedia. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

In de wetenschap dat Anderlecht vrijdagavond al punten had laten liggen, kon Club Brugge verder uitlopen op zijn eerste achtervolger. Daarvoor moest het thuis wel voorbij Charleroi raken, dat boordevol vertrouwen zat na de 2-1 zege tegen Zulte Waregem van vorige week. Trainer Michel Preud’homme verving de geschorste Dion Cools door Laurens De Bock, verder hield hij vast aan de elf die afgelopen weekend onderuitgingen bij AA Gent.

Erg academisch was de partij in de beginfase zeker niet. Veel overtredingen, vloeiende combinaties en echte kansen bleven uit. Naarmate de eerste helft vorderde was het zowaar Charleroi dat fris van de lever voetbalde. Club Brugge kraakte en piepte langs alle kanten tegen het stevige blok van de Zebra’s en gaf door foutjes in de opbouw kansen cadeau aan de bezoekers. Hans Vanaken leed balverlies, via Gaëtan Hendrickx kwam de bal tot bij Chris Bedia, die de bal met een mooie beweging tot bij Hamdi Harbaoui kreeg. De Tunesiër knalde vanuit een scherpe hoek op de benen van Club-doelman Ludovic Butelle.

Onbegrijpelijke misser Bedia

Club Brugge bleef het moeilijk hebben en ontsnapte op het halfuur aan de 0-1. Stergos Marinos ging over José Izquierdo, haalde de achterlijn maar zijn voorzet werd gekeerd. In de herneming vond de Griek met een lage voorzet Bedia, die moederziel alleen van in de kleine backlijn mocht afdrukken. Tot ieders verbazing mikte de sterk spelende Ivoriaan de bal vanop enkele meters van de doelmond nog over.

Foto: Photo News

Blauw-zwart had nagenoeg niets gecreëerd en Michel Preud’homme greep halfweg in. Rechtsback Helibelton Palacios mocht inrukken, Wesley Moraes kwam in het veld. De rijzige Braziliaan ging mee voorin postvatten, terwijl Ruud Vormer zowaar rechtsachter ging spelen. Die ingreep leek soelaas te brengen. Club ging met meer grinta spelen en kwam eindelijk aan kansjes. Een voorzet van Vormer werd door Jelle Vossen rakelings naast gekopt. Club Brugge drukte nu en raakte erdoor via de flanken, de Brugse aanhang werd wakker. Hans Vanaken en Timmy Simons konden vrij aanleggen van buiten de zestien, maar konden hun schot niet kadreren. Een nieuwe voorzet vanop rechts na een combinatie tussen Vormer en Lior Refaelov werd maar nipt gemist door de inlopende Vossen.

Vossen bevrijdt Club Brugge

Net toen Club Brugge zijn greep op de match weer even leek te lossen, sloeg het toe. Wesley gaf gepast een gepaste lange bal op de diep lopende Vossen, die een voetje buitenspel de bal met zijn mindere linker na de bots ineens op doel knalde. Charleroi-doelman Nicolas Penneteau liet zich pakken in zijn korte hoek en zag er niet goed uit, al bleef het wel een knap doelpunt. Een bevrijdend doelpunt ook voor Club Brugge, dat zo ook al voor de 54ste thuiswedstrijd op rij de weg naar de netten wist te vinden. Een evenaring van het clubrecord dat onder Henk Houwaart werd gevestigd. Club Brugge kon de wedstrijd rustig uitspelen nu en de nieuwe Roemeen Dorin Rotariu mocht zelfs nog zijn debuut maken.

Club Brugge loopt zo drie punten uit in het klassement op eerste achtervolger Anderlecht. Charleroi kan later vandaag nog AA Gent over zich zien springen, al weten de Karolingers nu al zeker dat ze in de top zes zullen blijven staan.