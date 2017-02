Anderlecht klopt Zulte Waregem in spannend spektakelstuk

Anderlecht heeft de topper van de 26e speeldag in de Jupiler Pro League gewonnen: Zulte Waregem werd moeizaam verslagen na een spektakelstuk, gekruid met zes doelpunten: 4-2. De bezoekers kwamen al in de tweede minuut op voorsprong maar de thuisploeg zette die situatie nog voor rust recht en leek met de 3-1 meteen na rust op weg naar een makkelijke zege. Maar Essevee kreeg al snel een strafschop, waardoor het toch nog spannend werd. Pas in de slotminuten legde Chipciu de 4-2-eindstand vast. Anderlecht komt zo zelfs voorlopig naast Club Brugge aan de leiding. Zulte Waregem blijft derde.

Na de twee scoreloze draws tegen Standard en Lokeren greep Anderlecht-coach Weiler in: Trebel en Stanciu verdwenen naar de bank voor Hanni en Bruno, die op de coach indruk hadden gemaakt op training. Achterin nam Kara na de Afrika Cup en een blessure zijn plek weer in. Zulte-Waregem miste de gekwetste verdedigers Derijck en De fauw.

Anderlecht was naar eigen zeggen uit op een revanche na de spectaculaire 3-2 in de heenwedstrijd maar de bezoekers zorgden al na amper één minuut voor een serieuze verrassing: Leye kreeg te veel tijd en ruimte van de Brusselse defensie en mocht met links trappen van net buiten de zestien. Met een venijnige, hobbelende bal verschalkte hij doelman Boeckx in de verste hoek: 0-1!

Foto: Photo News

Die vroege achterstand deed Anderlecht zeker geen goed en de bezoekers speelden een heel sterk eerste kwartier, met veel druk naar voor. Coopman dolde met Obradovic en Dendoncker maar zijn scherpe voorzet bereikte geen ploegmaat. Beetje bij beetje kroop Anderlecht echter uit het dal, met Hanni als grote aanjager. Toen een vrije trap via Kara in de voeten van de aanvoerder belandde, pakte de Algerijn uit met een mooie controle, draaide even mooi rond zijn as en besloot nog mooier overhoeks in doel: 1-1.

Foto: Isosport

Anderlecht putte vertrouwen uit de goal: Chipciu was een paar keer gevaarlijk en ook Bruno pakte uit met een mooie actie vanop eigen helft maar botste na een sterke ren op doelman Bossut. Ook Tielemans mocht van ver aanleggen maar het was toch Bruno die ervoor zorgde dat paars-wit alsnog met een voorsprong mocht gaan rusten. Hanni lifte de bal over de verdediging richting Bruno, die van dichtbij de verdiende 2-1 onder Bossut schoof.

Foto: Photo News

Tijdens de rust greep Dury in met Gueye in de plaats van Mühren maar deze keer kende de thuisploeg de beste start. Teodorczyk legde de bal handig af voor Tielemans, die zo alleen voor Bossut verscheen en er 3-1 van maakte. Anderlecht op rozen, zo leek, maar na amper vijf minuten kreeg Zulte Waregem een strafschop toen Kara wat te veel aan het truitje van invaller Gueye ging hangen. Leye stuurde Boeckx de verkeerde kant uit en bracht zo toch weer spanning in de wedstrijd: 3-2.

Foto: Photo News

Meer zelfs, Gueye zorgde voor heuse paniek in de thuisdefensie en versierde ook enkele kansen, maar scoren zat er niet in. Weiler greep in en bracht dan toch Trebel in de ploeg voor Bruno. Er kwamen kansen aan beide kanten en Teodorczyk had de 4-2 aan de voet maar Bossut redde met een gelukje en de Pool kwam ook net te kort bij een voorzet van Tielemans.

Na de wissel Appiah-Spajic kreeg Anderlecht weer meer grip op de bezoekers, al bleef het opletten voor een uitgekookt Essevee. Na een geweldige raid van Kara had Teodorczyk van dichtbij maar binnen te trappen maar de Gouden Stier besloot onbegrijpelijk op Bossut en staat zo nu al drie wedstrijden op rij droog, iets wat we niet gewoon zijn van de topschutter...

Foto: Photo News

Voor de wedstrijd was het wél een goede zaak want met nog tien minuten te spelen waren de Brusselaars allerminst zegezeker. Pas in de 90e minuut legde Chipciu de 4-2-eindstand vast, nadat Teodorczyk zich opnieuw had vastgelopen maar de Roemeen alsnog werd bereikt via Tielemans, en die zomaar had binnen te tikken: 4-2. De inbreng van Olivier Deschacht en de applausvervanging van Hanni was het laatste wapenfeit van een spannend spektakelstuk.

Door deze zege komt Anderlecht (voorlopig) naast leider Club Brugge, die om 18u echter nog in actie komt tegen Lokeren. Essevee blijft ondanks een 1 op 9 toch nog derde, op vijf punten van het leidersduo.

Later op de avond ontvangt Waasland-Beveren Standard (20u00). Vrijdag won Racing Genk de Limburgse derby tegen STVV met 0-3. Zaterdag ging Eupen verrassend winnen bij AA Gent (0-1) en behaalden ook KV Oostende en KV Mechelen, bij respectievelijk Moeskroen (1-2) en KV Kortrijk (0-2), uitzeges. Charleroi ten slotte hield de punten thuis tegen Westerlo (2-1.).