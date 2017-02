Oostende wacht tot 89ste minuut om Play-off 1 (bijna) veilig te stellen

Oostende heeft op de valreep met 1-2 gewonnen op het veld van Moeskroen. Rozehnal knalde in de slotminuten de winning goal binnen. Met vijf punten voorsprong op nummer zeven en nog vier matchen te gaan lijkt deelname aan Play-Off 1 quasi een zekerheid voor de Kustboys.

Er stond heel wat op spel in Le Canonnier: de thuisploeg wilde als rode lantaarn aansluiting vinden met Westerlo en Eupen, de bezoekers blijven verwikkeld in een strijd op leven en dood om een ticket voor Play-off 1. KV Oostende-coach Yves Vanderhaeghe kon daarvoor weliswaar geen beroep doen op de geschorsten Jonckheere en Musona, Canesin en Jali startten bijgevolg in de basis. Afrika Cup-held Siani begon op de bank.

Thuisploeg begint best

De thuisploeg begon echter het best aan de wedstrijd: Tirpan - de verdediger spelend als centrale middenvelder - mocht na een fraaie dribbel uithalen vanop afstand, maar zag zijn schot over het doel van Dutoit gaan. Marusic zette daar schoten van Marusic en Jali tegenover, maar het beste van het spel bleef voor Moeskroen. Dat zag ook KVO-voorzitter Marc Coucke: Vojvoda trapte een uitgelezen kans in het zijnet, en Tirpan mocht opnieuw de hamer bovenhalen, maar opnieuw zonder succes. Na 23 minuten kregen Les Hurlus dan toch wat ze verdienden: aanvaller Diedhiou legde de bal klaar voor Deivydas Matulevicius, die de openingstreffer laag binnenknalde.

KVO reageerde echter meteen: eerst kopte Marusic een corner van Berrier nog tegen de lat, en tien minuten voor de rust knalde Dimata een voorzet van Canesin in de vlucht tegen de netten. De bezoekers mochten niet klagen met een gelijke stand bij de rust.

Beste kansen voor thuisploeg

Na de pauze was het de thuisploeg die het felst uit de kleedkamer kwam. Oostende kwam enkele keren goed weg, vooral toen Tirpan de bal op het paal mikte. De grootste kans voor de thuisploeg kregen we echter tien minuten voor tijd: Marusic speelde de bal veel te kort terug naar doelman Dutoit. Matulevicius lag op de loer, maar Dutoit gooide zich met lijf en leden voor het leer en voorkwam zo de 2-1. En Oostende? Dat kreeg ook enkele kansen en een minuut voor tijd ging het zelfs lopen met de drie punten: Rozehnal trapte een doorgekopte hoekschop simpel binnen.

Gevleide zege

Een gevleide zege voor Oostende, zeker omdat Kabasele in de slotseconden nog een reuzenkans miste. Die 2-2 had zeker verdiend geweest, want als Oostende op deze manier verder speelt zal het in Play-Off 1 geen rol van betekenis spelen. Maar dat zal Coucke en co worst wezen: met 45 punten is het vierde en telt het nu al vijf punten voorsprong op nummers zes en zeven Gent en Charleroi. Moeskroen is laatste, op drie punten van Eupen.

