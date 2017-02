Alleen maar verliezers na gelijkspel tussen Standard en AA Gent

Standard en AA Gent werkten vanmiddag in Luik onder grote druk de topper van de 27ste speeldag in de Jupiler Pro League af, maar na een nerveuze wedstrijd moesten beide ploegen vrede nemen met een 1-1 gelijkspel. Orlando Sà opende net voor rust de score voor de thuisploeg, Stefan Mitrovic maakte meteen na de pauze gelijk. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Bij de thuisploeg was er geen basisplaats voor Goreux, hij werd op de rechtsachter vervangen door Collins Fai, terug van de Afrika Cup. Voor de rest bracht Standard-trainer Jankovic de verwachte namen aan de aftrap. Idem bij AA Gent, waar Hein Vanhaezebrouck ook maar één wissel doorvoerde tegenover het Europa League-duel tegen Tottenham: de Buffalo’s traden op Sclessin aan zonder Jéremy Perbet. De licht geblesseerden Moses Simon en Brecht Dejaegere maakten geen deel uit van de Gentse selectie.

Een indrukwekkende tifo op Sclessin voor de aftrap Foto: BELGA

De harde kern van Standard ontplooide net voor de aftrap een grote tifo, en dat inspireerde “hun” jongens ook tot een aardig wedstrijdbegin: zo ging Gent-middenvelder Esiti al heel snel het boekje van ref Luc Wouters in, moest Kalinic goed ingrijpen op een poging van Belfodil en kwam de bezoekende doelman goed weg toen hij een scherpe voorzet tegen Orlando Sà aanduwde. AA Gent reageerde met een gevaarlijke (indirecte) vrije trap nadat Gillet domweg een terugspeelbal opraapte, een vrije trap van Milicevic en een schot van de Japanse spits Kubo.

Met de rust in zicht

Halverwege de eerste helft namen de bezoekers het commando eventjes volledig over, maar de beste kansen bleven verrassend genoeg wel voor de thuisploeg: zo kon Sà uithalen na dom balverlies van Nana Asare, en pegelde Belfodil een afgewekend afstandsschot recht op Kalinic. AA Gent kon daar enkel een (terecht) afgekeurd doelpunt van Kubo bij een hoekschop tegenover zetten.

De wedstrijd verzandde vervolgens in een fysiek duel, maar met de rust in zicht zette de thuisploeg nog eens aan. Eerst zocht Dossevi na een handige actie op de achterlijn maatje Edmilson, maar toen stak Foket er nog een stokje voor. Twee minuten voor de pauze was het wél prijs: Dossevi gooide de bal voor doel, Orlando Sà nam de bal vol op de slof en scoorde een erg fraaie openingstreffer. Samuel Gigot had net voor affluiten nog de snelle gelijkmaker aan de voet, maar de verdediger mikte van dichtbij op Gillet. Standard ontsnapte, en mocht dus gaan rusten met een voorsprong.

Orlando Sà viert de openingstreffer Foto: BELGA

Gigot betreurt een onbegrijpelijke misser, Gillet triomfeert Foto: Photo News

Gent krijgt wat het verdient

Dezelfde 22 spelers begonnen aan de tweede helft, maar ditmaal was het AA Gent dat het best begon. Vijf minuten na de pauze kregen de bezoekers ook wat ze op basis van de eerste helft eigenlijk al verdienden: een gelijkmaker. De Rouches kregen een Gentse hoekschop maar niet weg, waardoor Mitrovic van dichtbij kon scoren.

Mitrovic viert zijn gelijkmaker net na rust Foto: BELGA

De Buffalo’s bleven daarna het balbezit opeisen onder impuls van een sterke Esiti, maar de kansen werden plots schaars. Dossevi trapte nog eens recht in de handen van Kalinic, Sà verlengde een vrije trap met het hoofd net naast, en de Portugees trapte na een lange rush metershoog over. Dat deed ook Renato Neto aan de andere kant, waar Gillet nog eens redding moest brengen op een schot in de korte hoek van Milicevic.

Hein Vanhaezebrouck zag hoe zijn ploeg het een hele wedstrijd moeilijk had om kansen te creëeren Foto: BELGA

De angst om het verlies van dat éne puntje leek groter dan de drang om nog voor de volle buit te gaan, want de slotfase verzandde in vechtvoetbal zonder kansen. Zo eindigde de wedstrijd na een zenuwachtig slot op een terecht 1-1 gelijkspel.

Toch schieten beide ploegen weinig op met deze draw: Standard blijft met 37 punten negende in het klassement, op zes punten van de zesde plaats (met nog drie speeldagen te gaan). AA Gent komt op de zevende plaats weliswaar op gelijke hoogte met RC Genk qua punten (41), maar heeft minder wedstrijden gewonnen de Limburgers. De Buffalo’s moeten zo dus nog steeds twee ploegen voorbij als ze nog naar Play-off 1 willen.