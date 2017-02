Eupen pakt deugddoende zege tegen tien man van KV Kortrijk

Eupen heeft drie belangrijke punten thuis gehouden op de 27e speeldag in de Jupiler Pro League. Aan de Kehrweg leek de wedstrijd op een 0-0 brilscore te eindigen, maar na een tweede gele kaart voor Anthony Van Loo trok Eupen de wedstrijd naar zich toe. Wague scoorde tien minuten voor tijd de 1-0 winning goal.

Eupen kon een goede zaak in doen in de strijd om het behoud, en stelde tegen Kortrijk dan ook zijn sterkste elf op. Voor KVK stond er dan weer weinig op het spel, een plek in Play-off 2 was voor 95% zeker voor De Kerels. Kortrijk verloor vorige speeldag in eigen huis van KV Mechelen, dus was het nu op zoek naar eerherstel.

Flauwe eerste helft

De eerste helft aan de Kehrwegwas een maat voor niets. Eupen speelde wel het betere voetbal voor de rust, maar het kwam niet tot scoren. Henri Onyekuru kreeg de beste kans, maar zijn schot werd alsnog uit de netten gehaald door een reflexredding van Kortrijk-doelman Sifakis. Kortrijk deed de netten wel trillen, maar een knappe goal van Saadi werd terecht afgekeurd wegens offside. Daarna kregen Saadi en Mercier nog twee kleine kansen, maar gescoord werd er niet.

In de tweede helft liep het wel wat beter, opnieuw was het Eupen dat de wedstrijd in handen leek te nemen. Onyekuru knalde van aan de achterlijn de bal ei zo na in doel, maar met — opnieuw — een ultieme reflex van Sifakis strandde de bal op de paal. Het leek lange tijd dat de wedstrijd op een flauwe 0-0 afstevende, maar daar besliste Anthony Van Loo anders over.

Tien man

De verdediger van Kortrijk pakte op een kwartier tijd twee gele kaarten, en mocht sneller dan de rest gaan douchen in Eupen. Tweemaal een terechte gele kaart, Kortrijk nog 17 minuten met tien man. Met een man meer zetten de Panda’s alles op de aanval in het slot, en dat loonde. Tien minuten voor tijd knalde Wagué de beslissende 1-0 in één tijd binnen. Kortrijk geveld, de laatste kans van Chevalier werd naast getrapt.

Door deze overwinning doet Eupen een gouden zaak. Met de drie punten komt Eupen op een twaalfde plaats in de stand. Het heeft nu negen punten meer dan rode lantaarn Moeskroen. Kortrijk staat tiende, met slechts drie punten meer.