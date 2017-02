Zulte Waregem heeft maar één helft moeite met STVV

Zulte Waregem heeft een duidelijke overwinning geboekt op eigen helft. STVV werd naar huis gestuurd met 4-1. Nochtans stonden de Kanaries halfweg nog 0-1 voor na een doelpunt van De Petter, maar in de tweede helft toonde Zulte Waregem zijn ware gezicht. Het scoorde nog vier keer, dankzij vier verschillende doelpuntenmakers. Zo komt Essevee op twee punten van Anderlecht op de tweede plaats.

Zulte Waregem-coach Francky Dury had kopzorgen voor de wedstrijd tegen STVV. Naast Derijck en De Fauw moest ook Hamalainen nog geblesseerd afhaken. Marrone en Madu kwamen op die manier in de basis, Mühren en Coopman werden geslachtofferd na de verliespartij in Anderlecht. Bij STVV was het zo mogelijk nog erger, met enkel Kotysch beschikbaar als centrale verdediger. Bagayako moest vandaag depanneren.

De thuisploeg speelde een flauwe eerste helft, en had het flink lastig met een fris voetballend Sint-Truiden. De Kanaries verzilverden één van hun kansen, De Petter kopte een hoekschop van Gerkens aan de eerste paal overhoeks binnen: 0-1 voor STVV. Na het openingsdoelpunt kon Zulte Waregem ook geen vuist maken, zelfs tegen een nooddefensie brachten Leye en co te weinig. De 0-1 halfweg was dan ook verdiend. Het zag er na 45 minuten even benard uit voor Essevee, dat mogelijk zijn derde plaats op het spel zette, maar na de rust liep het heel wat beter.

Lukas Lerager toonde zich opnieuw van goudwaarde voor de thuisploeg. Na 54 minuten zette hij zijn hoofd tegen een voorzet van assistgever Kaya, Pirard geklopt en 1-1 voor Zulte Waregem. Alles te herdoen voor Sint-Truiden, dat na de rust echter niet meer in het spel voorkwam. Via Gueye, Leye en Kaya werd het nog 4-1 in het slotkwartier. Door deze zege komt Zulte Waregem tot op twee punten van Anderlecht op de tweede plaats, STVV blijft veertiende, het blijft acht punten voorsprong behouden op rode lantaarn Moeskroen.