Club Brugge zet scheve situatie recht op het veld van Westerlo en wint

Het leek er lang op dat Club Brugge ook op het veld van Westerlo de drie punten niet richting meenemen, maar dankzij een sterke Hans Vanaken lukte dat toch. Ganvoula zorgde na een kwartier voor de Westelse 1-0, maar na de rust liep het veel beter. Club won met 1-2 na twee doelpunten van Vanaken in het slotkwartier.

Beide trainers pakten uit met een verrassing voor dit vrijdagavondduel. Jacky Mathijssen haalde wit konijn Benji De Ceulaer uit zijn hoed. Hij speelde in november zijn laatste wedstrijd voor Westerlo, was niet in de selectie aangekondigd en deed zelfs geen ritme op bij de beloften. “Het was een logische keuze. Thuis spelen we altijd met drie spitsen en vanavond mocht ik er één niet opstellen”, verwees Westerlo-coach Mathijssen naar de zaak-Strandberg. Michel Preud’homme zette nieuwkomer Rotariu in de basis bij Club Brugge, De Bock begon op de bank.

Ganvoula

Op een bijzonder slecht veld kwam Westerlo het best uit de startblokken. Met name Silvère Ganvoula kreeg enkele kleine kansjes, na een kwartier was het dan toch raak. De Anderlecht-huurling sprong veel hoger dan Timmy Simons en knikte de bal met een stuit voorbij Club-doelman Butelle.

Knullig om op zo’n manier een doelpunt binnen te krijgen, maar daarna behoedde Butelle een flauw Club wel van een dubbele achterstand. Met knappe reddingen op pogingen van De Ceulaer en Acolatse hield de Fransman nu wel de netten schoon. Met de rust in zicht kreeg Club Brugge wel de machine aan de praat, maar de beste poging van José Izquierdo strandde op de paal. Halfweg stond het dan ook 1-0 voor Westerlo, en dat was allesbehalve onverdiend.

Vanaken redt Club

Club kwam veel beter uit de kleedkamer na de rust, maar moest lang wachten voor het de Westelse muur kon slopen. Het kreeg ook wat extra tegenwerking, want Izquierdo werd tot driemaal toe onverdiend afgevlagd voor buitenspel. Tot driemaal toe vertrok de Colombiaan nochtans duidelijk onside richting doel van Van Langendonck, keer op keer ging de vlag de hoogte in.

In het slotkwartier lukte het dan toch, dankzij Hans Vanaken. De draaischijf van Club Brugge zorgde eerst nog met een gelukje voor de 1-1, hij trapte via de voet van Miletic de bal met een boogje in doel, acht minuten voor tijd maakte hij de knappe 1-2 winning goal op aangeven van Ruud Vormer.