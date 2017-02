Charleroi weer stap dichter bij Play-off 1

Charleroi heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om Play-off 1. De Zebra’s leken op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase bezorgde Hamdi Harbaoui zijn ploeg de zege: 1-0. Genk en Gent komen zo nog meer onder druk, voor STVV is het een gemiste kans om zekerheid te verwerven over het behoud.

Na een studieronde van een dikke tin minuten zorgde Ceballos voor de eerste waarschuwing. Hij testte even de vuisten van Penneteau met een volley. Enkele minuten krulde diezelfde Ceballos, in afwezigheid van Peeters, een vrije trap net over. Nadien kwam Charleroi beter in de wedstrijd en Desolleil kreeg de uitgelezen mogelijkheid om de Carolo’s op voorsprong te zetten. De verdediger kreeg in het centrum veel ruimte en zijn kopbal was staalhard, maar recht op Pirard. Nadien waren er geen noemenswaardige kansen meer, na een matige eerste helft stond het 0-0.

Foto: Photo News

Charleroi drukt door

STVV leek tevreden met de stand van zaken, de thuisploeg was dat niet. Het kwam dan ook met meer aanvallende intenties het veld op na de rust. Harboui en Desolleil waagden hun kans, maar hadden hun vizier niet scherp afgesteld. De Carolo’s voerden de druk op en Harbaoui kreeg opnieuw een uitstekende mogelijkheid. Van dichtbij knalde de Tunesiër een voorzet van N’Ganga over.

De Kanaries leken stand te houden, de kansen bleven wat uit voor Charleroi. Maar de Henegouwers hebben er een patent op om in de slotfase te scoren en dat gebeurde ook tegen STVV. Tainmont zette voor, de vrijstaande Harbaoui trof deze keer wel raak. Charleroi doet door de zege een uitstekende zaak in de strijd om Play-Off 1, het zet Genk en Gent verder onder druk. De Zebra’s springen voorlopig over KV Mechelen naar de vijfde plaats.

STVV had aan een punt genoeg gehad voor mathematische zekerheid over het behoud. Foto: BELGA