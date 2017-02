Eupen gered na winst bij Lokeren, beide ploegen boos op ref

Een schoonheidsprijs verdiende Eupen niet in Lokeren, maar de Oostkantonners wonnen wel met 1-2 en vierden nadien alsof ze de Champions League gewonnen hadden: zij zijn mathematisch zeker van redding. Ref Verboomen was bij beide ploegen de gebeten hond: hij gaf een vroege rode kaart voor Eupen, een goedkope strafschop voor Lokeren en liep bij het winnende doelpunt in de weg van de thuisploeg.

Bekijk de samenvatting hier vanaf 23u

Lokeren wiegde tegenstander Eupen en het publiek haast in coma met tergend traag en oninteressant voetbal. Het spektakel moest van scheidsrechter Verboomen komen: die trok een rood karton trok voor een tackle van Diallo op de enkel van Straetman.

Eupen-coach Jordi Condom kon er niet mee lachen, maar zag wel hoe zijn ploeg furieus reageerde. Ocansey haalde van ver prinsheerlijk uit en joeg de bal in de bovenhoek binnen.

Foto: BELGA

Goedkope strafschop

Lokeren reageerde en kreeg de gelijkmaker op een dienblaadje aangeboden toen Verboomen de Oost-Vlamingen een goedkope strafschop gaf. Maric zette simpel om en gaf Lokeren zo vleugels: aan het einde van de eerste helft regende het plots kansen.

Ook in de tweede helft was het Lokeren dat de maat aangaf. Het omsingelde de bezoekers, maar scoren is toch o zo moeilijk voor de Waaslanders. Terki, Galitsios, De Sutter, ze vonden allemaal doelman Van Crombrugge op hun weg.

Ref in de weg

Tien minuten voor tijd was ref Verboomen alweer de gebeten hond: hij blokkeerde ongewild een Lokerse aanval, waarna de bal via Brüls bij Onyekuru belandde. Die hield het hoofd koel en wipte knap voorbij Copa: 1-2. De Sutter kreeg in de slotfase nog een reuzenkans, maar alweer stond de bezoekende doelman pal.

Foto: Photo News

Eupen hield stand en is nu definitief gered: het telt twaalf punten meer dan rode lantaarn Moeskroen, dat nog maar negen punten kan verdienen. Lokeren is pas elfde met 30 punten (klik hier voor klassement).