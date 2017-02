AA Gent blijft op koers voor Play-off 1, voor Moeskroen ziet het er dramatisch uit

AA Gent had maar één opdracht vandaag: winnen. En dat deden de Buffalo’s ook, met 3-1 in eigen huis tegen degradatiekandidaat Moeskroen. De drie aanvallers Samuel Kalu, Yuya Kubo en Jérémy Perbet pikten alle drie hun goaltje mee. Door de zege blijft Gent nog een kans hebben om in Play-off 1 te belanden, zeker nu Standard definitief uitgeschakeld is en ook Genk punten liet liggen op Anderlecht. De Gentenaars naderen tot op een punt van de nummer zes in de stand. Voor Moeskroen rinkelen de alarmbellen onderaan het klassement nu wel heel luid. Bekijk de samenvatting op sportwereld.be om 23 uur!

AA Gent had een duidelijke boodschap meegekregen van Hein Vanhaezebrouck voor de match: winnen, want anders was Play-off 1 verder weg gaan vliegen. Die boodschap was aangekomen: al na drie minuten kwam de eerste grote kans voor de Gentenaars. Rob Schoofs – die van Vanhaezebrouck nog eens een kans kreeg nu Danijel Milicevic in de lappenmand ligt – trapte een vroege hoekschop tot op het hoofd van Kenny Saief, maar het leer ging rakelings voorlangs.

Foto: BELGA

Eerste goal Kalu

Moeskroen zou het vooral proberen op de counter. Trezeguet had een grote kans, toen die plots richting de Gentse zestien trok. Zijn pass belandde bij Dimitri Mohamed, maar die besloot keihard op de vuisten van Lovre Kalinic. Gent bleef drukken. In minuut zeven mocht Saief de linkerkant afstruinen richting de Moeskroense zestien, hij knalde de bal in voorzet, die via de hand van Delac en mistrappen van Vojvoda pardoes in de voeten van een afhakende Samuel Kalu belandde. Die leek even verrast, maar trapte hem netjes binnen. Meteen zijn allereerste goal voor Gent.

Samuel Kalu maakte zijn eerste voor AA Gent. Foto: BELGA

AA Gent op rozen, al verslapte halfweg de eerste helft de aandacht even bij de Buffalo’s. Nkaka kon zomaar door de verdediging huppelen, door een foutje bij Esiti, maar gelukkig draaide het op niets uit. Het haalde de Gentenaars weer bij de les, want niet veel later had Perbet een goede kans op de 2-0, maar de Fransman raakt de bal met de arm, en Delac redt ook. Op het halfuur zag Gigot dan Kubo in de zestien staan en schoof hij de bal met een steekpass zijn richting uit. De Japanner verschalkte zijn twee Moeskroense waakhonden en schoof de bal laag in de verste hoek voorbij Delac: 2-0. Moeskroen waagde nog wel een aantal pogingen in de eerste helft, maar die waren te slap om Kalinic echt rode oortjes te bezorgen.

Na een mooie steekpass is Kubo gelanceerd. Foto: Isosport

Per-but

Tijdens de rust voerde Mircea Rednic een aantal wijzigen door Stojanovic kwam in de plaats van Gulan, Trezeguet verhuisde naar de linkerkant. Vrijwel meteen na het fluitsignaal kwam Moeskroen opzetten, en Diedhou knalde de bal binnen. Maar het was buitenspel, geen 2-1 dus. Weldra wel 3-0. Want Moeskroen-verdediger Peyre voelde de bui al hangen als Perbet de zestien kwam binnengewalst. Hij hield hem handig vast en Perbet ging tegen de grond: penalty! De Franse goaltjesdief twijfelde niet en zette zijn eerste penalty voor de Buffalo’s om: 3-0.

Foto: BELGA

AA Gent stevig op weg naar die oh zo belangrijke zege, met dank aan zijn drie aanvallers. Matton leek even nog een 4-0 binnen te trappen, maar mikte recht in de handen van Moeskroen-doelman Delac. Er was ook minder positief nieuws te rapen langs Gentse kant: Kenny Saief – die twee ijzersterke Europa League-wedstrijden tegen Tottenham afwerkte – moest naar de kant met een blessure. Thibault De Smet kwam in zijn plaats. Ook Birger Verstraete mocht nog invallen voor een sterk spelende Anderson Esiti. De Nigeriaan ging onder luid applaus naar de kant.

Gent controleerde de match met gemak, drong nog een paar keer aan tot de 4-0, maar die kwam er niet. Moeskroen slaagde er wel nog om een goaltje mee te pikken. Stojanovic kreeg een voorzet toegespeeld en liet Kalinic geen kans: 3-1. Perbet speelde een ijzersterke wedstrijd en had zelfs nog een goede kans op de 4-1, maar zijn schot belandde via Peyre tegen de paal.

Foto: BELGA

De Buffalo’s houden met die zege de kansen op Play-off 1 nog gaaf en heeft het nog in eigen handen. Volgende week moeten de Gentenaar naar Waasland-Beveren. En op de laatste speeldag van de reguliere competitie wacht thuis de confrontatie met de huidige nummer zes in het klassement, KV Mechelen. Bij Moeskroen rinkelen de alarmbellen steeds luider, met nog twee speeldagen te gaan, tellen de Henegouwers nu 4 punten achterstand op de voorlaatste in de stand, Westerlo.