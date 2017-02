Standard speelt geen Play-off 1 na gelijkspel tegen KV Mechelen

Standard speelt dit seizoen geen Play-off 1. Dat is nu definitief na het 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. De Rouches kwamen nochtans op voorsprong in de eerste helft, maar slikten daarna twee goals na defensief geklungel. Orlando Sa zorgde wel nog voor de 2-2 gelijkmaker, maar daar bleef het ook bij. Zo kan Standard de zesde plaats mathematisch niet meer bereiken. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Standard wist wat het moest doen: 9 op 9 halen en hopen dat de concurrentie nog (heel wat) punten liet liggen. Dan kon Play-off 1 nog, maar meer dan een waterkans was het niet. De Rouches leken wel verlamd van de stress, want een echt spannende eerste helft kregen de toeschouwers op Sclessin niet te zien. Het meeste opschudding was te merken in de tribunes, waar opnieuw heel wat supporters zich keerden tegen trainer Jankovic en het Standard-bestuur.

Fai klungelt

Toch was het wel Standard dat de score wist te openen. Niet verrassend op een stilstaande fase viel de 1-0, vijf minuten voor halfweg. Ex-KV Mechelen-speler Kosanovic nam de vrije trap net buiten de zestien voor zijn rekening, hij trapte de bal voorbij een verbouwereerde Colin Coosemans binnen. Het muurtje van KV Mechelen sprong niet, dus was de Mechelse doelman gezien.

Nog voor halfweg viel de 1-1 gelijkmaker echter, na een defensieve horrorshow bij Standard. Fai wilde de bal wegknallen in de zestien, maar duwde het leer perfect in de voeten van Mats Rits. Die twijfelde niet en knalde staalhard binnen, goed voor de 1-1 ruststand. Standard-trainer Jankovic wist dat hij iets moest doen, dus toverde hij aan het begin van de tweede helft Jonathan Legear uit zijn hoge hoed. De invaller toonde zich meteen, al na twee minuten noopte hij Coosemans tot een goede redding.

Dossevi klungelt

Geen 2-1 voor Standard, wel een 1-2 voor KV Mechelen. Opnieuw lag defensief geknoei aan de basis van het doelpunt. Dossevi devieerde een verloren pass van Matthys perfect in de loop van Mats Rits, die oog in oog met Standard-goalie Gillet niet faalde. Met een schuiver onder de Luikse doelman trapte hij KV Mechelen op 1-2. Standard moest nu nog driemaal scoren om de piepkleine Play-off 1 droom levend te houden, maar raakte niet verder dan de 2-2 gelijkmaker. Orlando Sa tekende voor de gelijkmaker op aangeven van Belfodil.

De 3-2 viel dus niet, ondanks grote kansen voor Standard. Alexander Scholze trapte de beste kans op de dwarsligger, Coosemans redde de meubelen in de slotfase na een afstandsschot van Danilo. Door dit gelijkspel blijft Standard negende, met 38 punten. Dat zijn er zeven minder dan KV Mechelen op de zesde plaats, dus kan Standard definitief Play-off 1 niet meer bereiken.

Foto: BELGA

Foto: BELGA