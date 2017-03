Zenuwslopend! AA Gent houdt lot in eigen handen na doldwaze match

Bijna werd het een dramatische avond op het Freethiel voor AA Gent tegen Waasland-Beveren. De troepen van Hein Vanhaezenbrouck kregen tot tweemaal het deksel ferm op de neus, maar de Buffalo’s wisten uiteindelijk op tijd de orde te herstellen. Met dank aan een efficiënte Jérémy Perbet en een fikse uithaal van Yuya Kubo sleepte AA Gent een 2-3-zege uit de brand. De Gentenaars staan nu zevende in het klassement. Maar moet volgende week thuis wel winnen tegen KV Mechelen, dat met 3-2 won tegen Anderlecht. Bekijk vanaf 23 uur de samenvatting op Sportwereld.be!

Winnen en het dan zelf afmaken tegen KV Mechelen, dat was het opzet van de wedstrijd tegen Waasland-Beveren voor AA Gent. De wedstrijd begon alvast rooskleurig voor de Buffalo’s toen na nog geen kwartier spelen Niels De Schutter al meteen met rood naar de kleedkamer werd gestuurd. De Beverse verdediger ging nogal hard door op de enkel van Thomas Matton. Maar de Waaslanders blijven gevaarlijk, zelfs met z’n tienen. Vraag maar aan Club Brugge en Anderlecht, die beiden ook onderuit gingen tegen tien Waaslanders. Nog geen tien minuten later werd Langil diep gestuurd en kon hij makkelijk voorzetten. De Gentse verdediging liet Myny vrij rondlopen, waarop die van dichtbij Kalinic verschalkte. 1-0 was de ietwat verrassende voorsprong.

Foto: BELGA

Gent ging daarop meteen druk zetten. Perbet scoorde, maar werd terecht afgevlagd voor buitenspel. Niet veel later probeerde Esiti, maar zijn bal zwaaide af en ging ruim naast. Vlak voor rust herstelde Jérémy Perbet dan toch de orde. Schoofs ging diep met de bal en zag Kalu goed staan op de flank, die Perbet perfect bediende. De Franse goalgetter twijfelde niet en kopte via de kruising binnen.

Myny als Gentse gesel

Maar de vreugde was van korte duur. Op slag van rust was Myny opnieuw de gesel van Gent. Een corner werd nog vakkundig weggekopt, maar Myny stond buiten het strafschopgebied op vinkenslag. Hij omspeelde handig Foket en schoot laag binnen. Alle alarmbellen rinkelden oerend hard in de kleedkamer van de Buffalo’s tijdens de rust. Kalu probeerde nog een keer voor de rust, maar Köteles mepte de bal weg vanonder de lat.

Myny was een ware gesel voor de Gentse verdediging. Foto: Photo News

Buffalo-architect Hein Vanhaezenbrouck besloot het roer stevig om te gooien bij de start van de tweede helft. Hij gooide Kalifa Coulibaly op het veld in de plaats van Anderson Esiti. Toch kwam Waasland-Beveren swingend uit de kleedkamer. Bijna stond het 3-1 voor na nog geen 5 minuten in de tweede helft. Opnieuw kan Myny naar binnensnijden, maar de bal viel op de lat. Ook Janssens en Seck hadden een kans, maar Kalinic redde en Seck wrong zijn kans de nek om. Een wake-up call voor de Buffalo’s bleek het. Want opnieuw Jérémy Perbet – die stilaan de bijnaam Per-but (but is doelpunt in het Frans, nvdr.) krijgt in de Gentse kringen – knalde de bal tegen de netten. Kalu gleed met een flits binnen op de rechterflank en zette voor op Perbet: 2-2.

Foto: BELGA

Sushibomber

Het tempo leek er even uit bij de Waaslanders en daar profiteerde de Buffalo’s van. Yuya Kubo toonde nog eens waarom hij zoveel geld waard was. De sushibomber draaide zich kwiek vrij, spurtte naar het halve maantje en haalde uit richting de verste hoek. Köteles maakte geen kans. AA Gent stond zo voor het eerst in de match op voorsprong en springt in het klassement naar de zevende plaats, nadat Charleroi nog in de blessuretijd gelijkmaakte. De Waaslanders leken definitief murw geslagen. Saief had nog zicht op de 2-4, maar verloor zijn evenwicht en mikte naast het doel. Het bleef 2-3, AA Gent komt met de schrik vrij. Met nog één wedstrijd te gaan in de Ghelamco Arena tegen KV Mechelen hebben de Buffalo’s hun lot nog steeds in eigen handen, maar er moet wel gewonnen worden.