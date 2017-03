KV Mechelen door het oog van de naald tegen Anderlecht

KV Mechelen heeft nog steeds een kans op een Play-off 1-ticket dankzij een 3-2-zege in eigen huis tegen Anderlecht. Even leek een rampscenario voor de Manenblussers zich te onttrekken als Bram Nuytinck de 2-2-gelijkmaker binnentrapte, maar Tim Matthys zette KV Mechelen definitief op rozen. Mechelen moet op de laatste speeldag nog naar AA Gent, zij kunnen onderling uitmaken wie het gouden PO1-ticket krijgt. Bekijk vanaf 23 uur de samenvatting hier op sportwereld.be!

KV Mechelen wilde absoluut winnen, want dan had het nog steeds het lot in eigen handen. Maar toch kwam de druk in het begin van paars-wit. Obradovic had na 11 minuten een mooie kans aan de voet, maar met zijn rechter knalde hij op Colin Coosemans. De rebound van Bruno trapte laag naar de verste paal. Opnieuw redde Coosemans. Verrassend genoeg kwam KV Mechelen op voorsprong, vanop de stip. Anderlecht-doelman Frank Boeckx was te laat in zijn tussenkomst en maaide Croizet neer. Strafschop oordeelde scheidsrechter Bart Vertenten. Seth De Witte miste die kans niet en stuurde Boeckx naar de verkeerde hoek.

Foto: BELGA

Niet veel later bracht Jordi Vanlerberghe de Mechelse tribunes helemaal aan het dansen. Na een mooie actie van Osaguana en Rits hamerde Vanlerberghe de 2-0 tegen de netten. Mechelen zag zijn kansen op PO1 steeds groter worden, ook omdat op dat moment Gent achterstond bij Waasland-Beveren. 2-0 was tevens ook de ruststand. Anderlecht met een beteuterd gezicht naar de kleedkamers.

Foto: BELGA

Onvermijdelijke Teo

Na de rust ging Lucasz Teodorczyk eens aan het lopen. Na dom balverlies van Chen kon ex-Mechelenspeler Hanni ervandoor met het leer. Die legde panklaar voor Teo. De Pool twijfelde niet en trapte met de kuit binnen: 2-1. Anderlecht kwam terug in het spel. Ook Boeckx was terug bij de les. Hij redde goed op een lage voorzet van Croizet en paars-wit bleef druk zetten. De Mechelse verdediging kraakte. Het duurde nog tot twintig minuten voor tijd als plots Bram Nuytinck voor doel verscheen. Hij stond nochtans op het punt om gewisseld te worden, maar bleef nog even staan. Op een hoekschop van Bruno reageerde hij alert en kopte de Nederlander de bal pardoes tegen de touwen. Mechelen zag de kansen op Play-off 1 slinken, Gent was ook aan het winnen op de Freethiel.

Foto: Photo News

Teodorczyck verzuimde met nog negen minuten op de teller om Mechelen definitief aan het wankelen te brengen. En Anderlecht kreeg uiteindelijk nog het deksel op de neus. Invaller Olivier Deschacht (voor Obradovic) was nog niet volledig wakker en liet Tim Matthys lopen. Die nagelde de bal staalhard in doel. Achter de Kazerne barstte uit zijn voegen, Mechelen heeft zijn kansen op Play-off 1 zo nog steeds in eigen handen, maar er wacht wel een taaie klant die moeilijk thuis te overwinnen valt: AA Gent. Het is nog spannend op die laatste speeldag in de reguliere competitie.