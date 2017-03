Degradatiestrijd nog niet over: Westerlo krijgt in het slot deksel op de neus

Westerlo leek op weg naar zekerheid over een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Het leidde tegen Zulte Waregem, dat met een man minder stond. De Kempenaars creëerden veel kansen, maar vergaten de match dood te doen. In de slotfase slikten ze een pijnlijke gelijkmaker, 2-2. Door de overwinning van Moeskroen wordt de degradatiestrijd beslist op de laatste speeldag.

De bezoekers begonnen vrank en vrij aan de partij en dat resulteerde meteen in een open doelkans. Severin miste zijn interceptie, maar Ganvoula besloot de wenkende kans naast het doel. Uitstel bleek echter geen afstel want enkele minuten later toonde De Ceulaer zich sneller op de bal dan een aarzelende Severin. De ervaren rot nam Bossut met een laag schot te grazen. Westerlo stond zo al snel verdiend op voorsprong en leek op weg naar het behoud.

Westerlo leek een uitstekende zaak te doen. Foto: BELGA

Dury zag dat zijn ploeg geen enkele kans bij elkaar voetbalde en greep al snel in. Een zwakke Severin werd halfweg de eerste helft vervangen door Gueye. Het bracht weinig zoden aan de dijk, de wissel leverde weinig verandering op in het spelbeeld. Westerlo leek de rust in te gaan met een voorsprong, maar kreeg alsnog een opdoffer te verwerken. Cordaro leek te willen voorzetten, maar lobde de eerste en enige kans enig mooi over Van Langendonck in doel.

Westerlo betere ploeg

Ook in de tweede helft had Westerlo het betere van het spel en de bezoekers drukten Zulte-Waregem terug op de eigen helft. De nieuwe voorsprong was dan ook verdiend. Een vrije trap van Rommens belandde tegen het (scheen)been van Ganvoula en Westerlo was opnieuw virtueel gered. Toen de thuisploeg ook nog verder moest met zijn tienen na een rode kaart voor Cordaro, leken de Kemphanen de schaapjes op het droge te hebben. Dat Moeskroen ondertussen voorstond tegen Standard, was niet meer dan een voetnoot.

Maar het venijn zat zoals wel vaker in de staart. Westerlo vergat echter de partij definitief te beslissen, ondanks enkele uitstekende kansen. Dat brak de Kempenaars in de slotminuut zuur op. Coopman profiteerde van geharrewar om in de scrimmage de gelijkmaker via de paal in doel te besluiten. Westerlo blijft achter met een kater en moet volgende week thuis tegen Racing Genk proberen de redding veilig te stellen.