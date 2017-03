Moeskroen leeft nog en wint van ontstellend zwak Standard

Royal Excel Moeskroen is nog niet dood. Het pakte thuis tegen Standard een broodnodige zege en zag Westerlo een late gelijkmaker slikken. Daardoor kunnen de Henegouwers zich nog altijd redden, al moet het dan volgende week zelf winnen en hopen op puntenverlies van Westerlo.

Wat een heel seizoen niet leek te lukken, viel zaterdagavond nu plots wel in de plooi op Le Canonnier. Moeskroen nam de wedstrijd meteen in handen ten koste van een mak Standard. De Rouches slepen zich naar het einde van het seizoen en creëerden vrijwel geen kansen. Moeskroen wist wat het te doen stond en na enkele pogingen belandde de bal eindelijk in doel. Diedhiou spurtte met een stevige rush over het veld, zette een één-twee op met Markovic. Het afwerken was een koud kunstje, de hoop groeide op Le Canonnier. Nog voor de rust kon er een tweede doelpunt vallen, maar Tirpan en Diedhiou misten beide doel.

Foto: BELGA

Standard was nog niet wakker geschud en ook na de rust moesten de bezoekers het spel ondergaan. Kabasele twijfelde te lang alleen voor Gillet en zag zijn poging gestuit, niet veel later trof Markovic de paal. Gillet moest nog voor het uur weer in actie komen, hij ranselde de kopbal van Hubert tegen de paal. Standard leek naar het einde toe toch even wat van de match te willen maken. Belfodil trapt eerste over en vond nadien de goalie van Moeskroen op zijn weg.

Moeskroen kon nog eens vieren. Foto: BELGA

De Henegouwers leken in het slot van de match vooral met het resultaat van Westerlo in het hoofd te zitten. De Kempenaars leken te winnen, waardoor degradatie een feit zou zijn voor Les Hurlus, maar in het slot maakte Zulte gelijk. Daardoor nadert Moeskroen tot op twee punten, het moet volgende week wel winnen op Kortrijk, Westerlo ontvangt Genk.