Charleroi redt zijn vel opnieuw in de laatste minuten

Even leek Charleroi nipt uit de Play-off 1-boot te vallen, maar dankzij een levensbelangrijk doelpunt in de allerlaatste minuut van de blessuretijd blijven de Zebra’s in de top zes hangen. Zo eindigde Charleroi-KV Kortrijk op 1-1, na goals van Idriss Saadi en Dorian Dessoleil. Alles zal bepaald worden op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Bekijk vanaf 23 uur de samenvatting op sportwereld.be!

Charleroi en die goals toch in de laatste minuten. Het blijkt een geslaagd huwelijk, want ook nu redde Charleroi zijn vel na een wel heel laat doelpunt. KV Kortrijk zat de laatste tijd vooral in de hoek waar de klappen vielen, maar voetbalde in Charleroi aardig mee. De Zebra’s toonden zich wel de betere na twintig minuten. Na 20 minuten was er een appel voor handsspel door Hannes Van der Bruggen, maar ref Wim Smet floot geen penalty.

Charleroi drukte, maar kreeg geen kansen in doel. KV Kortrijk rook daarop bloed en koos zijn kansjes uit. Op slag van rust probeerde Saadi de bal voorbij Penneteau in het Charleroise doel te trappen, maar de doelman was bij de pinken. Geen goals in de eerste helft, een 0-0-gelijkspel na 45 minuten. Ondanks twee afgekeurde goals bij de Zebra’s. Zowel Pollet als Harbaoui tikten binnen, maar stonden beiden offside.

Hulk

Uit de kleedkamer kwam een enthousiast Kortrijk. Ouali verrastte bijna Penneteau, maar die kon nog op tijd redden. Opnieuw Charleroi dan maar met een poging, maar voor de derde keer die avond werd het doelpunt afgekeurd, na een fout van Sifakis. Hoewel Charleroi de meeste kansen had, was het toch Kortrijk die zich via Idriss Saadi op voorsprong tikten. Een totale verrassing, maar Saadi nam de bal goed aan en schoot hem binnen met de buitenkant van de voet. Opnieuw haalde Saadi zijn Hulk-masker boven en opnieuw kreeg hij daarvoor geel.

Foto: Photo News

Laatste minuutje

Charleroi in vieze papieren, want met dit verlies zou het de boot van Play-off 1 iets verder weg zien varen. Charleroi bleef druk zetten, maar moest wachten tot voor vier minuten voor het einde wanneer Charleroi nog eens bij de gelijkmaker kwam. Maar het schot eindigde op de paal. Dan maar in de blessuretijd: vijf minuten kregen ze. En in minuut 95 maakte Charleroi zijn naam waar als “last minute”-scorers. Dorian Dessoleil pakte in de rebound van Harbaoui op Sifakis op en legde hem binnen: 1-1. Een zucht van opluchting ging door het Stade du Pays. Charleroi staat op een zesde plek, maar moet naar Lokeren. Ook zij hebben nog hun eigen lot in handen, maar ze moeten daarvoor wel winnen.