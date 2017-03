Club Brugge blijft geen volledige match geconcentreerd en slikt late gelijkmaker tegen STVV

Club Brugge leek lange tijd zij aan zij met Anderlecht te kunnen beginnen als leider aan Play-off 1. Blauw-zwart slikte een discutabel doelpunt in de eerste helft, maar in zes minuten tijd sprong het op en over STVV in de tweede helft. Vanaken en Claudemir leken Club Brugge de drie punten te bezorgen, maar zes minuten voor affluiten zorgde Pieter Gerkens voor een late gelijkmaker. Zo begint Club aan Play-off 1 als tweede, op één punt van Anderlecht.